Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).

с чего всё началось

Во Владимирской области эксперты прогнозируют рост ВРП примерно в 1,1%, сообщает РБК. При этом лидерство в развитии предсказывают Чукотскому АО. Там рост экономики предположительно составит 8,8% в год, а в Сахалинской области "провалится" на 3,1%.

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