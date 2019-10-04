Экономика

Владимирские новостиВладимирские новостиВо Владимирской области прогнозируют минимальный рост экономики

Во Владимирской области эксперты прогнозируют рост ВРП примерно в 1,1%, сообщает РБК. При этом лидерство в развитии предсказывают Чукотскому АО. Там рост экономики предположительно составит 8,8% в год, а в Сахалинской области "провалится" на 3,1%.
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с чего всё началось

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).
РБК04 октября в 01:02

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Окна роста

Российская газетавчера в 10:38

Минэк спрогнозировал экономику регионов на пятилетку. Лидер роста - Чукотка

Накануне.Ru04 октября в 02:41

Свердловская область попала в список лидеров по экономическому росту в будущем

Znak.com04 октября в 03:39

Названы самые прогрессивные регионы России

Lenta.ru04 октября в 05:23

Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов

News.ru04 октября в 02:19

Минэкономики спрогнозировало будущее уральских регионов

URA.Ru04 октября в 01:29

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

РБК04 октября в 01:02
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Интерфакс 01:51
Экономика

Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
REGNUM 02:02
Политика

Трамп обвинил Пелоси в госизмене и предложил объявить ей импичмент

Президент США Дональд Трамп предложил начать процедуру импичмента в отношении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее объявила о начале этой процедуры в отношении него самого.
РБК 03:24
Общество

Диетолог назвала самый полезный хлеб

РИА Новости вчера в 19:51
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 23:34
Армия и оружие

ВСУ признали гибель одного боевика

REGNUM 03:06
Единоборства

Нурмагомедов оценил предстоящий бой Кокляева и Емельяненко

Известия 05 октября в 09:10
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть

В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
Южный Федеральный вчера в 23:26
Политика

Выборы в Косово: оппозиция лидирует

REGNUM вчера в 16:13
Происшествия

В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый

В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Армия и оружие

В США разработали план по «сдерживанию» России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Армия и оружие

На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»

Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru 05 октября в 15:04
Происшествия

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04 октября в 01:58
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Кино

Фильм «Джокер» установил рекорд в США в первый уик-энд проката

BFM.ru 00:29
Киберспорт

Virtus.pro выступит в квалификации DOTA Summit 11

Команды сыграли вничью и обе покинули отборочные. DOTA Summit 11 пройдtт 7–10 ноября в Лос-Анджелесе.
Матч ТВ 02:51
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Политика

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета вчера в 12:14
Происшествия

Мужчина застрелил зятя в США после неудачного сюрприза

В американском штата Флорида местный житель случайно застрелил своего зятя, который попытался устроить ему сюрприз, неожиданно приехав из Норвегии.
Газета.Ru 01:56
Политика

Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ведомости вчера в 12:16
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Экономика

Лишние электросети тянут средства

Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Общество

В России установили предельную долю гастарбайтеров на 2020 год

Правительственное, постановление устанавливающее предельную долю иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на следующий год подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Интересант 03:05
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Фигурное катание

Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате

15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 05 октября в 04:51
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 05 октября в 15:35
Политика

Таксист отказался везти Порошенко после митинга

Российская газета 01:40
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