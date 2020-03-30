Коронавирус

ИзвестияИзвестияПациент с коронавирусом скончался во Владимирской области

Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус скончался в больнице во Владимирской области. Об этом сообщило местное отделение Роспотребнадзора в понедельник, 30 марта.
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Во Владимирской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция

Пациент с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией умер в больнице в Коврове. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.
ТАСС06:07

Подробнее о событии

Вторая инфицированная коронавирусом проживает во Владимире

ГТРК Владимир06:40

Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом

RT на русском06:16

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Коммерсантъ06:19

Названы города Владимирской области, где выявили случаи заражения коронавирусом

Губерния-3306:18

Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом

РБК06:20

Во Владимирской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция

ТАСС06:07

В России умер еще один пациент с коронавирусом

Lenta.ru06:04
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Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Политика

Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции

Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.
REGNUM 07:49
Общество

Россия сокращает число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Россия со вторника, 31 марта, сокращает число рейсов для вывоза российских граждан из-из рубежа.
Газета.Ru 07:07
Общество

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 23:30
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Энергетика

Нефть Brent рухнула ниже 24 долларов

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость нефти эталонной марки Brent рухнула ниже 24 долларов за баррель.
Lenta.ru 02:54
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Известия 06:48
Общество

В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки

Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Вести.Ru вчера в 13:16
Происшествия

На Кубани выписали второго заболевшего коронавирусом

Краснодар, 30 марта 2020, 09:51 — REGNUM Второй пациент, у которого было выявлено заражение новым коронавирусом, выздоровел в Краснодарском крае.
REGNUM 02:51
Происшествия

С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек

Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.
РИА Новости 02:44
Общество

Вологодская область вводит режим полной самоизоляции

Еще одна область в России ввела режим полной самоизоляции.
OAnews 07:33
Спорт

МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады

Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.
Вести.Ru 07:10
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом

29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
RT на русском 04:02
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836

В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек.
Коммерсантъ 05:02
Происшествия

В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась женщина, у который был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 07:41
Политика

Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса

Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:36
Общество

Режим изоляции: на Кубани закроют парки, скверы и магазины

Ужесточить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом потребовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
РБК Краснодар 08:03
Политика

Принц Гарри не намерен просить США платить за его охрану

После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнию президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен оплачивать их охрану из бюджета страны.
Газета.Ru 08:03
Общество

Собянин предупредил о массовых увольнениях из-за пандемии

В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие жители Москвы рискуют лишиться работы.
РБК вчера в 16:10
Армия и оружие

Турция разбомбила в Сирии колонну с американской бронетехникой

Вечерний курьер вчера в 14:15
Общество

Губернатор НСО поручил прокуратуре следить за нерабочей неделей

Жители Новосибирской области могут помочь трудовой инспекции и прокуратуре: в регионе начала работать горячая линия министерства труда и социального развития НСО по нарушениям трудовых прав граждан в период нерабочей недели.
Московский Комсомолец 05:52
Экономика

В Чувашии решили, как поддержать предпринимателей

Чебоксары, 30 марта 2020, 14:00 — REGNUM В Чувашии разрабатываются меры поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с ограничениями из-за коронавируса.
REGNUM 07:00
Политика

Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента

35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политсовет 06:15
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Здоровье

Российский врач рассказала о «законах медицинской сортировки» из-за коронавируса

Доктор предупредила, что ни одна система здравоохранения в мире не готова к огромному числу тяжелобольных пациентов, и может настать время, когда по «законам медицинской сортировки» придется выбирать, какому пациенту необходимо быстрее помочь — пожилому или молодому, беременной женщине или матери троих детей, человеку с сопутствующими заболеваниями или без.
Lenta.ru 07:47
Общество

Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

«Распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил Ми Фэн на брифинге для журналистов.
АБН вчера в 06:39
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Инфекция особо угрожает пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус.
Piter.tv 05:37
Общество

В Италии штурмуют продуктовые магазины

В Италии местные жители штурмуют продуктовые магазины.
Evo-rus.com 07:11
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

ЦДИ ПО вчера в 01:30
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