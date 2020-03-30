Коронавирус
ИзвестияПациент с коронавирусом скончался во Владимирской области
Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус скончался в больнице во Владимирской области. Об этом сообщило местное отделение Роспотребнадзора в понедельник, 30 марта.
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Пациент с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией умер в больнице в Коврове. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.ТАСС06:07
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«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
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Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
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В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек.
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В Москве скончалась женщина, у который был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
Политика
Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса
Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
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Ужесточить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом потребовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Политика
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Собянин предупредил о массовых увольнениях из-за пандемии
В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие жители Москвы рискуют лишиться работы.
Армия и оружие
Турция разбомбила в Сирии колонну с американской бронетехникой
Общество
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Экономика
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«Распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил Ми Фэн на брифинге для журналистов.
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В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Инфекция особо угрожает пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус.
Общество
В Италии штурмуют продуктовые магазины
В Италии местные жители штурмуют продуктовые магазины.
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