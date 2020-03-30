Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВо Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре. Точная причина смерти мужчины будет установлена после вскрытия.
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с чего всё началось

Во Владимирской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция

Пациент с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией умер в больнице в Коврове. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.
ТАСС06:07

Подробнее о событии

Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом

РБК06:20

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Коммерсантъ06:19

Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом

RT на русском06:16

Названы города Владимирской области, где выявили случаи заражения коронавирусом

Губерния-3306:18

Во Владимирской области скончался пациент с коронавирусом

ГТРК Владимир06:12

Во Владимирской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция

ТАСС06:07

Пациент с коронавирусом скончался во Владимирской области

Известия06:02
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Общество

Калининградская область перейдет на режим полной самоизоляции

Режим полной самоизоляции вводится в Калининградской области с 31 марта. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов.
Известия 05:26
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Футбол

Капитан «Астон Виллы» призывал всех остаться дома, а сам разбил машину

Накануне аварии Грилиш в своих социальных сетях разместил обращение к фанатам, призвав их оставаться дома и соблюдать карантин из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 03:23
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.
ГТРК Карелия вчера в 03:06
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ вчера в 10:07
Биатлон

У российской биатлонистки Халиуллиной нашли коронавирус

ProstoProSport 05:50
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет

Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
РИА Новости вчера в 11:19
Общество

Конте предрек вспышку антиевропейских настроений из-за пандемии

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, может спровоцировать вспышку антиевропейских настроений, если Евросоюз не приложит усилий для его урегулирования.
Известия 03:48
Здоровье

Госпитализированного в Энгельсе пациента проверяют на коронавирус

В министерстве здравоохранения Саратовской области 30 марта прошел брифинг по ситуации с коронавирусом.
Регион 64 05:30
Экономика

В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 20:12
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
РИА Новости 28 марта в 09:59
Футбол

Головин: больше всего в России скучаю по бане

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопросы о себе и своей карьере.
Чемпионат 06:30
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Экономика

«Роснефть» выкупила свои акции и расписки на биржах в Москве и Лондоне

«Роснефть» выкупила 4,936 млн акций компании и 1,889 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках обратного выкупа акций (buyback) за период с 23 по 27 марта.
РБК 05:29
Армия и оружие

Реактивные системы «Смерч» разместили в Калининградской области

Реактивные системы залпового огня "Смерч" разместили в Калининградской области.
Российская газета 03:42
Здоровье

Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри

Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
Новости Тюмени 72.ru 01:23
Общество

Автор хита I Love Rock-n-Roll Алан Меррилл умер от коронавируса

Газета.Ru 03:31
Здоровье

В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 12:49
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
RT на русском 02:34
Происшествия

Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Коммерсантъ 03:45
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Общество

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

Российская газета вчера в 23:30
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836

В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек.
Коммерсантъ 05:02
Происшествия

Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Ведомости 04:10
Наука

Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов

"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", — рассказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.
РИА Новости 04:21
Шоу-бизнес

Тарасов подарил жене автомобиль Porsche

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Евро-футбол.ру вчера в 13:33
Общество

Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат

Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Ведомости 00:53
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
РИА Новости 04:56
Музыка

В США от коронавируса умер кантри-музыкант Джо Диффи

Полит.ру 01:54
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