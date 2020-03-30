Коронавирус
КоммерсантъВо Владимирской области умер больной коронавирусом
Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре. Точная причина смерти мужчины будет установлена после вскрытия.
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с чего всё началось
Пациент с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией умер в больнице в Коврове. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.ТАСС06:07
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Общество
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Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
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"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", — рассказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.
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