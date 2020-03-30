Пациент с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией умер в больнице в Коврове. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.

с чего всё началось

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре. Точная причина смерти 48-летнего мужчины будет установлена после вскрытия.

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