Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВо Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре. Точная причина смерти 48-летнего мужчины будет установлена после вскрытия.
Читать в источнике
Комментировать150
с чего всё началось

Во Владимирской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция

Пациент с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией умер в больнице в Коврове. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.
ТАСС06:07

Подробнее о событии

Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом

РИА Новости07:21

Вторая инфицированная коронавирусом проживает во Владимире

ГТРК Владимир06:40

Во Владимирской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция

ТАСС06:07

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Коммерсантъ06:19

Названы города Владимирской области, где выявили случаи заражения коронавирусом

Губерния-3306:18

Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом

RT на русском06:16

Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом

РБК06:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
Общество

В России разработали противовирусный комбинезон

Специалисты "Ростеха" разработали противовирусный комбинезон, который способен защитить от различных вирусов и других биологических угроз.
Москва 24 04:56
Политика

Путин прокомментировал введение всеобщего режима самоизоляции в Москве

Президент России Владимир Путин прокомментировал введение всеобщего режима самоизоляции в Москве и Подмосковье.
Lenta.ru 09:21
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Политика

Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом

В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, заявил президент России Владимир Путин, говоря об успехах борьбы с заболеванием.
Lenta.ru 09:13
Шоу-бизнес

Победившая коронавирус Ольга Куриленко ответила на вопросы о болезни

Lenta.ru 08:38
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
RT на русском 02:34
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Общество

В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции

Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
REGNUM 09:22
Общество

В Подмосковье жителям запретят выходить из домов

В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Интерфакс вчера в 13:16
Экономика

Названы наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал наиболее сильно пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли экономики страны и пообещал оказать им поддержку.
Lenta.ru 08:12
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

РБК 02:45
Общество

Губернатор готовится подписать указ о всеобщем карантине: что нас теперь ждет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие часы подпишет указ о всеобщем карантине — аналогичный тому, который приняли в Москве.
Екатеринбург Онлайн 09:21
Происшествия

В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом

В Республике Крым возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции местным жителем с коронавирусом, заразившим медика.
Российская газета 04:28
Экономика

«Известия»: выручка российских аптек в феврале увеличилась на 20%

Выручка российских аптек по итогам февраля 2020 года оказалась на 20% больше, чем в феврале прошлого года.
ТАСС вчера в 20:29
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Футбол

«Тамбов» исключён из киберфутбольного турнира за манипуляции со ставками

Сотрудник «Тамбова» Давид Бадтиев исключён из киберфутбольного турнира за манипуляции со ставками.
Metaratings 08:37
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

Мурашко призвал россиян не снижать иммунитет вредными привычками, поскольку это делает человека уязвимым перед коронавирусом.
Что происходит 05:55
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836

В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек.
Коммерсантъ 05:02
Происшествия

В Воронеже ликвидируют крупную аварию на водоводе

REGNUM 02:38
Спорт

В Токио объявлена дата открытия Олимпиады в 2021 году

Волонтеры, которые должны были работать на Олимпиаде этим летом, сохранят свои позиции до следующего года.
Ведомости 08:24
Энергетика

Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.
РБК 07:47
Политика

Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции

Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.
REGNUM 07:49
Политика

Путин призвал информировать людей о ситуации с коронавирусом

Ответом на провокации и злонамеренные домыслы о коронавирусе должны стать уверенная работа и информирование людей о ситуации и принимаемых мерах, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:25
Общество

Губернатор Богомаз ввёл режим самоизоляции в Брянской области

На Брянщине из-за угрозы распространения коронавируса ввели режим самоизоляции. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Городской телеканал (Брянск) 07:43
Здоровье

В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

"По состоянию на 12:00 (мск) на территории Ивановской области официально зарегистрированы 7 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, граждане госпитализированы в отдельные боксы, самочувствие нормальное", - говорится в сообщении.
РИА Новости 28 марта в 06:48
Экономика

Сроки сдачи отчетности перенесут на три месяца из-за коронавируса. Что еще предлагает ФНС

ФНС подготовила проект постановления правительства о предоставлении отсрочек по налогам и взносам.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:37
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Evo-rus.com вчера в 02:27
ещё по теме
Главное