Коронавирус
КоммерсантъВо Владимирской области умер больной коронавирусом
Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре. Точная причина смерти 48-летнего мужчины будет установлена после вскрытия.
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с чего всё началось
Пациент с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией умер в больнице в Коврове. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.ТАСС06:07
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Общество
В России разработали противовирусный комбинезон
Специалисты "Ростеха" разработали противовирусный комбинезон, который способен защитить от различных вирусов и других биологических угроз.
Политика
Путин прокомментировал введение всеобщего режима самоизоляции в Москве
Президент России Владимир Путин прокомментировал введение всеобщего режима самоизоляции в Москве и Подмосковье.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Политика
Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом
В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, заявил президент России Владимир Путин, говоря об успехах борьбы с заболеванием.
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции
Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Общество
В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции
Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
Общество
В Подмосковье жителям запретят выходить из домов
В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Экономика
Названы наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал наиболее сильно пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли экономики страны и пообещал оказать им поддержку.
Общество
Губернатор готовится подписать указ о всеобщем карантине: что нас теперь ждет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие часы подпишет указ о всеобщем карантине — аналогичный тому, который приняли в Москве.
Происшествия
В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом
В Республике Крым возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции местным жителем с коронавирусом, заразившим медика.
Экономика
«Известия»: выручка российских аптек в феврале увеличилась на 20%
Выручка российских аптек по итогам февраля 2020 года оказалась на 20% больше, чем в феврале прошлого года.
Общество
Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Футбол
«Тамбов» исключён из киберфутбольного турнира за манипуляции со ставками
Сотрудник «Тамбова» Давид Бадтиев исключён из киберфутбольного турнира за манипуляции со ставками.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен
Мурашко призвал россиян не снижать иммунитет вредными привычками, поскольку это делает человека уязвимым перед коронавирусом.
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836
В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек.
Спорт
В Токио объявлена дата открытия Олимпиады в 2021 году
Волонтеры, которые должны были работать на Олимпиаде этим летом, сохранят свои позиции до следующего года.
Энергетика
Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года
Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.
Политика
Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции
Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.
Политика
Путин призвал информировать людей о ситуации с коронавирусом
Ответом на провокации и злонамеренные домыслы о коронавирусе должны стать уверенная работа и информирование людей о ситуации и принимаемых мерах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
Губернатор Богомаз ввёл режим самоизоляции в Брянской области
На Брянщине из-за угрозы распространения коронавируса ввели режим самоизоляции. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Здоровье
В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
"По состоянию на 12:00 (мск) на территории Ивановской области официально зарегистрированы 7 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, граждане госпитализированы в отдельные боксы, самочувствие нормальное", - говорится в сообщении.
Экономика
Сроки сдачи отчетности перенесут на три месяца из-за коронавируса. Что еще предлагает ФНС
ФНС подготовила проект постановления правительства о предоставлении отсрочек по налогам и взносам.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.