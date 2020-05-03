Коронавирус

ГТРК ВладимирГТРК ВладимирВо Владимирской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса

Уравлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
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3 мая. Коронавирус во Владимирской области: на карте заболеваемости 830 зараженных

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