Коронавирус

ГТРК ВладимирГТРК ВладимирВо Владимирской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса

Уравлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
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Во Владимирской области выявлены 55 новых зараженных коронавирусом. Петушинский район сохраняет «лидерство»

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Во Владимирской области уже 830 зараженных коронавирусом

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ГТРК Владимир05:17
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Застрявшие в Таиланде граждане России вылетели домой

REGNUM вчера в 13:59
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Происшествия

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
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Здоровье

Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса

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РИА Новости 04:06
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 30 апреля в 06:04
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Происшествия

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Российская газета 01 мая в 06:33
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Политика

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана

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Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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Кино

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После премьеры фильма «Шугалей», посвященного похищенным в Ливии российским социологам, один из иностранных актеров киноленты провел трансляцию некоторых сцен из картины в Facebook.
ФАН вчера в 17:24
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Хоккей

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что в июле страна полностью должна открыть границы с соседними странами — Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
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В Новоусманском район врач скорой помощи Александр Шулепов, ставший одним из героев скандала по поводу якобы имевшейся у медиков нехватки средств защиты от коронавируса, выпал из окна больницы.
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача

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Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.
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Как сообщает ТАСС, россиянам после возвращения домой рекомендуют вымыть обувь и поменять одежду.
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Общество

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РИА Новости вчера в 09:52
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В Подмосковье загорелся склад подсолнечного масла

В подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом.
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Коммерсантъ 01 мая в 00:44
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Общество

У 19 вновь выявленных заражённых не было симптомов

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Российские военные медики вместе с итальянскими специалистами вылечили от коронавирусной инфекции 67 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.
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66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

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Кино

Студия Paramount назвала дату выхода новой части «Трансформеров»

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