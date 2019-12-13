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ДоводВо Владимирскую область привезут 9 млн тонн московского мусора
Правительство Москвы в ноябре опубликовало проект территориальной схемы по обращению с отходами. В ней указано, что с 2020 по 2029 годы во Владимирскую область планируется вывезти 8,7 млн тонн мусора.
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Во Владимирскую область собираются завезти 9 миллионов тонн московского мусора
КП - Владимир14 декабря в 05:32
Во Владимирскую область привезут 8,7 млн тонн московского мусора за 10 лет
Аргументы и Факты - Владимир06:51
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