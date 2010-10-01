Что московский мусор поедет во Владимирскую область, было понятно давно. Еще два года назад, когда прежний губернатор Светлана Орлова пыталась делать хорошую мину при плохой игре, жители так называемого "владимирского Подмосковья" активно митинговали против свалок столичных отходов.

Во Владимирскую область собираются завезти 9 миллионов тонн московского мусора

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