Первый спецрейс из КНДР после объявления карантина в Северной Корее из-за коронавирусной инфекции COVID-19 прибыл из Пхеньяна во Владивосток. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Владивостока.

Во Владивосток прибыл спецрейс из КНДР

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