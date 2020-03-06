Общество

RT на русскомRT на русскомВо Владивосток прибыл спецрейс из КНДР

Первый спецрейс из КНДР после объявления карантина в Северной Корее из-за коронавирусной инфекции COVID-19 прибыл из Пхеньяна во Владивосток. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Владивостока.
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Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов

РИА Новостивчера в 23:53

Иностранных туристов все-таки вывезли из Пхеньяна во Владивосток

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Первый за время карантина в КНДР спецрейс с иностранцами прибыл во Владивосток из Пхеньяна

ТАСС01:56

Спецрейс с иностранными дипломатами прибыл во Владивосток из Северной Кореи

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Спецрейс из Пхеньяна во Владивосток отменён

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Спецрейс Пхеньян-Владивосток для вывоза иностранцев 6 марта отменен

Комсомольская правда05 марта в 21:57

Иностранных дипломатов эвакуируют из КНДР во Владивосток

ВЕСТИ: Приморье05 марта в 21:31
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Акции Saudi Aramco на открытии упали на максимально допустимые 10%

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Белоруссия может использовать обвал цен на нефть для переговоров с РФ

Белоруссия в условиях обвала мировых цен на нефть сможет быстрее договориться с Россией о поставках сырья, считает премьер-министр республики Сергей Румас.
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Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
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В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
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Бумаги российских компаний на бирже в Лондоне обвалились на 9—26%

Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже открыли торги падением на 9—26%.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке

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Нефть подешевела на 30%, вслед за ней упал курс рубля

Стоимость одного барреля нефти марки Brent после открытия торгов сегодня утром, 9 марта, упала на 30% до 30 долларов, пишут «Ведомости».
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Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса

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В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
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В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
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Европейские биржи упали после обвала цен на нефть

Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
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«Реал» потерпел поражение от «Бетиса» и пропустил вперед «Барселону»

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Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене

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