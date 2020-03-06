Общество
RT на русскомВо Владивосток прибыл спецрейс из КНДР
Первый спецрейс из КНДР после объявления карантина в Северной Корее из-за коронавирусной инфекции COVID-19 прибыл из Пхеньяна во Владивосток. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Владивостока.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Спецрейс Пхеньян-Владивосток для вывоза иностранцев 6 марта отменен
Комсомольская правда05 марта в 21:57
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Энергетика
Цены на нефть могут снизиться до $20 за баррель
Эксперты утверждают, что цены на нефть упадут до $20 за баррель. К падению цен может привести нефтяная война между ОПЕК и Россией.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Энергетика
Акции Saudi Aramco на открытии упали на максимально допустимые 10%
Акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали в понедельник, 9 марта, на максимально допустимые 10%.
Политика
В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17
Судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начался в понедельник в Нидерландах.
Хоккей
Пятая игра плей-офф пройдёт в казахстанском Нур-Султане
Сегодня в столице Казахстана Нур-Султане пройдёт пятая игра плей-офф розыгрыша 1/8 финала Кубка Гагарина.
Футбол
УЕФА запретил футболистам рукопожатия из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно запретил футболистам пожимать друг другу руки на фоне сообщений о распространении коронавируса.
Экономика
Белоруссия может использовать обвал цен на нефть для переговоров с РФ
Белоруссия в условиях обвала мировых цен на нефть сможет быстрее договориться с Россией о поставках сырья, считает премьер-министр республики Сергей Румас.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину
Общество
Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России
Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Финансы
Бумаги российских компаний на бирже в Лондоне обвалились на 9—26%
Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже открыли торги падением на 9—26%.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
Покушение совершено на премьер-министра Судана
Армия и оружие
На Украине хотят укрепить флот за счет списанных кораблей из США
Википедия Украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что списанные американские корабли – единственное средство усиления ВМС Украины, которое позволит изменить баланс сил на Черном море.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Происшествия
В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке
Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.
Экономика
Нефть подешевела на 30%, вслед за ней упал курс рубля
Стоимость одного барреля нефти марки Brent после открытия торгов сегодня утром, 9 марта, упала на 30% до 30 долларов, пишут «Ведомости».
Общество
Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса
Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
Культура
На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»
Фестиваль "Утро Родины" проводится в третий раз.
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без чемпионского парада из-за коронавируса
Как сообщает The Athletic, из-за распространения коронавируса COVID-19 под угрозой оказался чемпионский парад мерсисайдцев, который был запланирован на 18 мая и должен был собрать на улицах города примерно 1 млн человек.
Общество
В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Экономика
Европейские биржи упали после обвала цен на нефть
Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании и штормовом ветре в конце недели
Ожидается штормовой ветер до 23 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит 3–5 градусов.
Хоккей
Малкин повторил достижение Овечкина по результативности в NHL
Финансы
Экономисты не видят ничего страшного в падении рубля
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.
Футбол
«Реал» потерпел поражение от «Бетиса» и пропустил вперед «Барселону»
Решилось же все на 82-й минуте, когда воспитанник "Барселоны" Кристиан Тельо после ошибки Бензема убежал один на один и катнул мяч в ворота мимо Куртуа - 2:1. Таким образом, "Реал" потерпел второе поражение за три последних матча и вновь пропустил на первое место турнирной таблицы "Барселону".
Шоу-бизнес