Общество

РБКРБКСпецрейс привез во Владивосток иностранных дипломатов из КНДР

Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, которые в течение месяца находились на коронавирусном карантине в Северной Корее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.
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Спецрейс с иностранными дипломатами прибыл во Владивосток из Северной Кореи

ФедералПресс01:51

Спецрейс Пхеньян-Владивосток для вывоза иностранцев 6 марта отменен

Комсомольская правда05 марта в 21:57

Первый за время карантина в КНДР спецрейс с иностранцами прибыл во Владивосток из Пхеньяна

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Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов

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Спецрейс из Пхеньяна во Владивосток отменён

Владивосток-Новости06 марта в 00:08

Иностранных туристов все-таки вывезли из Пхеньяна во Владивосток

АиФ Владивосток01:31

Иностранных дипломатов эвакуируют из КНДР во Владивосток

ВЕСТИ: Приморье05 марта в 21:31
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
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Газета.Ru 02:30
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Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
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Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
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Первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме попало в Сеть

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Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

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Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:39
Экономика

Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
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Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Футбол

Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Вести.Ru 07 марта в 17:35
Экономика

За счёт чего Сербия может стать самой быстрорастущей экономикой Европы

Как ожидается, уже в 2020 году темпы роста ВВП балканской республики могут оказаться самыми высокими среди всех стран Европы.
RT на русском 07 марта в 01:00
Политика

Украинцев предостерегли от поездок в поражённые коронавирусом страны

МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее поражённых вирусом, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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В деле об убийствах в детдоме Ейска появились факты о геноциде на Дону

Напомним, что в прошлом году СК России возбудил уголовное дело по результатам изучения рассекреченных архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома.
Российская газета 06:40
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Названы пять стран высокой частотой заражения коронавирусом в мире

Страна Южная Корея занимает первое место по частоте заражения новым вирусом "коронавирусом".
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Экономика

Главный индекс египетской биржи просел почти на 8%

Главный индекс египетской фондовой биржи просел почти на восемь процентов с начала торгов в понедельник, свидетельствуют данные на сайте биржи.
РИА Новости 06:49
Экономика

Белоруссия хочет договориться с Россией по нефти на фоне снижения цен на рынке

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья на фоне снижения мировых цен на нефть, цитирует Белта.
Газета.Ru 04:31
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости вчера в 08:50
Футбол

«Реал» на выезде проиграл «Бетису»

LiveSport.ru вчера в 17:58
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Из Google Play Store пропало тестовое приложение AnTuTu

Стало известно, что из магазина приложений Google Play Store пропал регулятор AnTuTu.
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В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
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Общество

Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
РИА Новости 03:08
Энергетика

В МЭА назвали условия для падения добычи сланцевой нефти в США

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США в случае, если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель.
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Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
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