Общество
РБКСпецрейс привез во Владивосток иностранных дипломатов из КНДР
Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, которые в течение месяца находились на коронавирусном карантине в Северной Корее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.
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Спецрейс Пхеньян-Владивосток для вывоза иностранцев 6 марта отменен
Комсомольская правда05 марта в 21:57
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Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
Экономика
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Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
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За счёт чего Сербия может стать самой быстрорастущей экономикой Европы
Как ожидается, уже в 2020 году темпы роста ВВП балканской республики могут оказаться самыми высокими среди всех стран Европы.
Политика
Украинцев предостерегли от поездок в поражённые коронавирусом страны
МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее поражённых вирусом, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Названы пять стран высокой частотой заражения коронавирусом в мире
Страна Южная Корея занимает первое место по частоте заражения новым вирусом "коронавирусом".
Экономика
Главный индекс египетской биржи просел почти на 8%
Главный индекс египетской фондовой биржи просел почти на восемь процентов с начала торгов в понедельник, свидетельствуют данные на сайте биржи.
Экономика
Белоруссия хочет договориться с Россией по нефти на фоне снижения цен на рынке
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья на фоне снижения мировых цен на нефть, цитирует Белта.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
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Футбол
«Реал» на выезде проиграл «Бетису»
Технологии
Из Google Play Store пропало тестовое приложение AnTuTu
Стало известно, что из магазина приложений Google Play Store пропал регулятор AnTuTu.
Общество
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
Общество
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Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Энергетика
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Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
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