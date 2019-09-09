Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

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