Общество

РИА НовостиРИА НовостиВо Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
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Морской лайнер-гигант «Спектрум морей» прибыл во Владивосток

ВЕСТИ: Приморьевчера в 23:21

Пассажирка лайнера Spectrum of the Seas во Владивостоке: встречайте, холопы

Восток-Медиа03:58

Очередной лайнер-гигант пришвартовался у берегов Владивостока

Primpress.ruвчера в 19:54

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

РИА Новостивчера в 22:24

«Морской гигант» зашел во Владивосток

Владивосток-Новости01:58

Самый большой круизный лайнер в истории российских портов зашел во Владивосток

КП - Владивосток03:58

В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер

RT на русском03:14
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Происшествия

В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД

Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
РИА Новости 04:38
Общество

Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской

Коммерсантъ вчера в 14:48
Политика

Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы

Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.
Lenta.ru 04:41
Армия и оружие

Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Политика

На выборах в Тульскую облдуму лидирует «Единая Россия»

«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу после обработки первых протоколов избирательных комиссий — за список «ЕР» проголосовали 31,05% избирателей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ГАС «Выборы».
REGNUM вчера в 15:15
Политика

Зеленский хочет провести ещё один обмен пленными до конца года

Украинские власти рассчитывают на проведение ещё одного обмена удерживаемыми лицами с Россией до конца текущего года.
Rusvesna.su 04:31
Здоровье

Голикова предлагает провести в регионах инвентаризацию здравоохранения

«Регионам придется провести инвентаризацию системы здравоохранения для того, чтобы понять как модернизировать систему обязательного медицинского страхования», — уточнила Голикова.
REGNUM 03:50
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:20
Футбол

Лукас Сантос дебютирует за ЦСКА в матче с «Араратом»

Новичок ЦСКА полузащитник Лукас Сантос сегодня, 9 сентября, дебютирует за свою команду.
Чемпионат 04:41
Политика

Локоть победил на выборах мэра Новосибирска

Коммерсантъ вчера в 16:45
Гаджеты

Браузер Vivaldi становится мобильным

Отныне владельцы браузера могут расширить границы удобства и на мобильный интернет — они получают возможность работать в сети используя безопасный браузер Vivaldi для Android-устройств (поддерживается Android версии 5 и выше).
CNews 04:00
Политика

ЦИК подвела предварительные итоги выборов

К 10:00 мск Центризбирком подвел предварительные итоги подсчета 99% протоколов на региональных выборах.
РБК 04:26
Авто

На улицах Краснодара заметили Lada Priora с трехметровыми колесами

На улицах Краснодара заметили Lada Priora с колесами диаметром 72 дюйма.
Невские Новости вчера в 15:19
Политика

В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной

В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Теннис

Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Политика

Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Происшествия

Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Финансы

ЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
REGNUM 06 сентября в 07:14
Экономика

В Госдуме оценили законопроект о новой системе пенсионных накоплений

В Госдуме приветствовали инициативу Минфина о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Известия 07 сентября в 05:56
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала о затянувшейся болезни

Звезда телешоу Comedy Woman Надежда Сысоева встревожила поклонников признанием в необходимости медицинского обследования.
Суть событий 02:52
Экономика

Россия поднялась с 46 на 19 строчку в мировом рейтинге цен на жилье

"Со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года рост цен на жилье в России составил 6,9%, что позволило ей в годовой динамике переместиться с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга", - говорят эксперты компании.
Интерфакс 03:57
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Политика

На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора региона с 69,31% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные облизбиркома.
РИА Новости 02:16
Политика

Вышинский поблагодарил Путина за поддержку

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
РИА Новости 03:49
Политика

«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием

Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Шоу-бизнес

Собчак ответила на слухи о второй беременности

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
РИА Новости 04:45
Футбол

Маркель Сусаета перешел в японский клуб

Состав японского клуба «Гамба Осака» пополнил испанский футболист Маркель Сусаета. Игрок перешел в клуб на правах свободного агента.
Soccer.ru 03:51
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