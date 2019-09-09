Общество
Российская газетаВо Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер. На его борту около пяти тысяч пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя морвокзала.
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