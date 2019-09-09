Общество

РИА НовостиРИА НовостиВо Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
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Морской лайнер-гигант «Спектрум морей» прибыл во Владивосток

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Самый большой в истории России лайнер Spectrum of the Seas зашёл во Владивосток

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Девушка из Владивостока путешествовала на суперлайнере «Спектрум морей»

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Очередной лайнер-гигант пришвартовался у берегов Владивостока

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Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно

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РЕН ТВвчера в 23:31
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Боевой вертолет Ми-24 модернизирован до уровня Ми-24П-1М и стал "реально цифровым", скоро он вернется в летную часть для проведения испытаний, сообщил РИА Новости представитель концерна "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) Владимир Михеев.
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
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В тексте сообщения сказано, что прошедшие в воскресенье, 8 сентября, местные выборы в Крыму являются незаконными, так как грубо "нарушают нормы и принципы международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины".
Krym.News 00:09
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Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика

Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК 07 сентября в 15:48
Политика

Глава МИД Франции заявил о потенциале взаимодействия с Россией

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия и Франция имеют потенциал взаимодействия в сфере безопасности и экономике.
Известия вчера в 06:01
Политика

Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17

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В Китае у женщины на ресницах развелись клещи

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Apple снимет документальный фильм про отцовство с известными актерами

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Беглов лидирует на выборах главы Петербурга

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Москва и Санкт-Петербург по итогам 2018 года стали регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда, получив более 90 баллов по индексу рынка труда.
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По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
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Общество

Орнитологи помогут решить проблему с птицами в российских аэропортах

Дополнительно ассоциация "Аль-Ганнас" предложила обучить российских ветеринаров новейшим методам лечения соколов, пишут "РИА Новости".
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Футбол

Йович получил травму в расположении сборной Сербии

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Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
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В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи

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Газета.Ru 01:48
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В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Общество

Жители Великобритании обнаружили странное существо

Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
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Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму

REGNUM вчера в 14:59
Экономика

Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
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На выборах в Тульскую облдуму лидирует «Единая Россия»

«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу после обработки первых протоколов избирательных комиссий — за список «ЕР» проголосовали 31,05% избирателей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ГАС «Выборы».
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Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
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