Общество
РИА НовостиВо Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
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Самый большой в истории России лайнер Spectrum of the Seas зашёл во Владивосток
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