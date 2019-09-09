Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно

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Политика МИД Грузии назвал местные выборы в Крыму незаконными В тексте сообщения сказано, что прошедшие в воскресенье, 8 сентября, местные выборы в Крыму являются незаконными, так как грубо "нарушают нормы и принципы международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины".

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье 7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.

Политика Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.

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Политика Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17 Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.

Кино Apple снимет документальный фильм про отцовство с известными актерами Компания Apple выпустит документальный фильм, посвященный теме современного отцовства. Об этом 8 сентября сообщил портал Engadget.

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Общество Орнитологи помогут решить проблему с птицами в российских аэропортах Дополнительно ассоциация "Аль-Ганнас" предложила обучить российских ветеринаров новейшим методам лечения соколов, пишут "РИА Новости".

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