Общество

РБКРБКВ порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа». На борту судна находятся 5 тыс. пассажиров, в основном это американцы и китайцы.
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Морской лайнер-гигант «Спектрум морей» прибыл во Владивосток

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Такую громадину еще не видели: самый большой круизный лайнер в истории России зашел во Владивосток

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Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
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