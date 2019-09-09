В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа». На борту судна находятся 5 тыс. пассажиров, в основном это американцы и китайцы.

В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

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