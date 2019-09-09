Общество
РБКВ порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа». На борту судна находятся 5 тыс. пассажиров, в основном это американцы и китайцы.
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Такую громадину еще не видели: самый большой круизный лайнер в истории России зашел во Владивосток
КП - Владивостоквчера в 21:57
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Московский Комсомолец 07 сентября в 09:59
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Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77%, сообщил глава Мосгоризбиркома.
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Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует агентство Xinhua заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
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В 34 округах победили другие партии или самовыдвиженцы. Так, последние взяли мандаты в 16 округах.
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ОДК создаст двигатель нового поколения
В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
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Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации.
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Как заметил один из пользователей, опция уже рабочая. Она позволяет прямо на компьютере совершать звонки со смартфона и управлять ими.
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Стали известны предварительные итоги выборов в гордуму Пензы
Предварительные итоги выборов в Пензенскую городскую думу седьмого созыва стали известны после обработки 99,55% протоколов участковых избирательных комиссий.
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На выборах главы Петербурга лидирует Беглов
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Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
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Доля Сбербанка на рынке вкладов физических лиц снизилась
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Известия вчера в 15:00
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В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52