Происшествия
REGNUMВо Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая
Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Происшествие случилось на конечной остановке трамвая «Сахалинская», где неадекватный мужчина принялся избивать женщину.
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с чего всё началось
Во Владивостоке специалистами Следственного управления СК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины-кондуктора трамвая, сообщается на сайте ведомства.Российская газетавчера в 21:30
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Служебная собака Арэс взяла след и помогла задержать мужчину, забившего перед этим кондуктора во Владивостоке
КП - Владивостоквчера в 23:36
Погибшая женщина меньше года проработала кондуктором трамвая во Владивостоке
PrimaMedia.ruвчера в 23:55
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Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.
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