с чего всё началось

Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Происшествие случилось на конечной остановке трамвая «Сахалинская», где неадекватный мужчина принялся избивать женщину.

Политика Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Политика Песков ответил на вопрос о российской военной базе в Белоруссии Ранее во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что в размещении на территории республики российской военной базы «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».

Экономика Венесуэла провела выплату по долгу России "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.

Армия и оружие Российская армия получила новые танки Т-90М Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда".

Политика Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.

Музыка Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М» Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

Армия и оружие Politico: военные поставки США спасли Украину "Скандал с военной помощью для Украины, вооруженные силы которой только начали превращаться в более оснащённую и профессиональную силу, снова показал, насколько эта страна зависит от Америки", пишет портал Politico.

Политика Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Авто Начались продажи дешевого «паркетника» Renault Kwid Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.

Авто Представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC Китайский автопроизводитель SАІС и General Motors представили новый бюджетный кроссовер, созданный их совместным предприятием Wuling Motors.

Экономика «Думать о том, что Россия не может прожить без нефти — это расизм!»: вышло интервью Дудя с Сергеем Гуриевым Самый популярный интервьюер России Юрий Дудь выпустил очередной ролик: беседу с бывшим главой Российской экономической школы и главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым.

Экономика Доллар дешевеет, опасаясь слабой статистики по занятости в пятницу Курс доллара снизился против большинства основных валют после публикации сентябрьского индекса ISM в производственной сфере, который оказался минимальным с июня 2009 года.

Шоу-бизнес Мама пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина показала его фото Мама пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина Ольга поделилась его фотографиями в процессе реабилитации.