Происшествия
РБКВо Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС. Инцидент произошел утром 5 января.
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Десятки припаркованных на тонком льду авто ушли под воду в Приморье (ВИДЕО)
PrimaMedia.ruвчера в 22:20
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Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда
В конце декабря эксперты Роспотребнадзора предупредили, что неправильное хранение новогодних салатов после праздников может привести к тяжелому отравлению.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Спорт
На «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в гору
Итоговая гонка впервые будет проводиться в формате масс-старта, в предыдущие годы спортсмены бежали пасьют.
Общество
Фанаты «Мальме» повалили статую футболиста Ибрагимовича
Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
Политика
Власти Японии решили усилить иммиграционный контроль после побега Гона
Министерство юстиции Японии распорядилось ужесточить контроль на границе после побега из страны экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.
Армия и оружие
Иракское ополчение пригрозило атаковать базы США
Группировка "Катаиб Хезболлах", которая входит в состав шиитского иракского ополчения, пригрозила совершить атаку на базы США в Ираке.
Политика
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
Технологии
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
Автоспорт
Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии
Энергетика
Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Политика
Савченко рассказала, как «гниет» Украина
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Экономика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Армия и оружие
Исламисты атаковали военную базу США в Кении
Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» утром 5 января напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в Кении.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Хоккей
Овечкин сказал, что всей командой смотрели полуфинал МЧМ
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором российская сборная переиграла Швецию со счётом 5:4. Ови отметил, что результат противостояния расстроил его партнёра по команде Никласа Бекстрёма.
Происшествия
В Ингушетии задержали разрушителей древних башен
Двое мужчин задержаны правоохранительными органами Ингушетии по подозрению в разрушении старинных башен исторического селения Бейни.
Хоккей
Тренер канадцев высказался о финале МЧМ против россиян
Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о предстоящем финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, в котором его команда сыграет с россиянами.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Политика
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Общество
Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Футбол
«Барселона» упустила победу над «Эспаньолом»
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» — 2:2. Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева.
Игры
The Lord of the Rings: Gollum выйдет для консолей следующего поколения
Вероятно, авторы имеют в виду вот эти работы писателя: Игру планируют выпустить ориентировочно в 2021-м для всех подходящих консолей и PC — по всей видимости, речь о консолях нового поколения вроде PlayStation 5 и Xbox Series.