Происшествия

РБКРБКВо Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС. Инцидент произошел утром 5 января.
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Видео: десятки авто, провалившиеся под лед в Приморье, достают из воды

РЕН ТВвчера в 23:12

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед

РИА Новостивчера в 22:00

«Вот и порыбачили»: десятки машин ушли под лед

Deita.ruвчера в 19:54

Десятки припаркованных на тонком льду авто ушли под воду в Приморье (ВИДЕО)

PrimaMedia.ruвчера в 22:20

В Приморье под лед провалились около 30 автомобилей. Видео

SakhaNewsвчера в 21:12

Утонувшие машины вытаскивают из воды во Владивостоке

Владивосток-Новостивчера в 22:48

Специалисты МЧС спасают десятки утонувших авто в бухте Воевода

ВЕСТИ: Приморьевчера в 21:30
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Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

Российская газета вчера в 13:26
Здоровье

Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда

В конце декабря эксперты Роспотребнадзора предупредили, что неправильное хранение новогодних салатов после праздников может привести к тяжелому отравлению.
РБК 02:05
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Спорт

На «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в гору

Итоговая гонка впервые будет проводиться в формате масс-старта, в предыдущие годы спортсмены бежали пасьют.
Нева Спорт вчера в 17:29
Общество

Фанаты «Мальме» повалили статую футболиста Ибрагимовича

Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
Известия вчера в 23:17
Политика

Власти Японии решили усилить иммиграционный контроль после побега Гона

Министерство юстиции Японии распорядилось ужесточить контроль на границе после побега из страны экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.
РБК вчера в 23:39
Армия и оружие

Иракское ополчение пригрозило атаковать базы США

Группировка "Катаиб Хезболлах", которая входит в состав шиитского иракского ополчения, пригрозила совершить атаку на базы США в Ираке.
РЕН ТВ вчера в 16:07
Хоккей

Сборная Швеции раскритиковала россиян после полуфинала чемпионата мира

Discover24 02:26
Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
РИА Новости 00:56
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 07:19
Автоспорт

Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии

Эхо Москвы вчера в 23:00
Энергетика

Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
Газета.Ru 00:58
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 02 января в 04:35
Общество

Скончался онколог Андрей Павленко

Вести.Ru 02:53
Политика

Савченко рассказала, как «гниет» Украина

Газета.Ru вчера в 12:39
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Экономика

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Московский Комсомолец 03 января в 02:36
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Армия и оружие

Исламисты атаковали военную базу США в Кении

Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» утром 5 января напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в Кении.
РБК 02:45
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости вчера в 14:27
Хоккей

Овечкин сказал, что всей командой смотрели полуфинал МЧМ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором российская сборная переиграла Швецию со счётом 5:4. Ови отметил, что результат противостояния расстроил его партнёра по команде Никласа Бекстрёма.
Нева Спорт 02:54
Происшествия

В Ингушетии задержали разрушителей древних башен

Двое мужчин задержаны правоохранительными органами Ингушетии по подозрению в разрушении старинных башен исторического селения Бейни.
Российская газета 02:30
Хоккей

Тренер канадцев высказался о финале МЧМ против россиян

Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о предстоящем финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, в котором его команда сыграет с россиянами.
News.ru вчера в 19:15
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском вчера в 10:29
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами

Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:54
Политика

Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:20
Шоу-бизнес

Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне

Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Пятый канал 03 января в 20:52
Общество

Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Известия 00:33
Футбол

«Барселона» упустила победу над «Эспаньолом»

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» — 2:2. Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева.
LiveSport.ru вчера в 16:57
Игры

The Lord of the Rings: Gollum выйдет для консолей следующего поколения

Вероятно, авторы имеют в виду вот эти работы писателя: Игру планируют выпустить ориентировочно в 2021-м для всех подходящих консолей и PC — по всей видимости, речь о консолях нового поколения вроде PlayStation 5 и Xbox Series.
Мир фантастики 03:09
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