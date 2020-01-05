В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС. Инцидент произошел утром 5 января.

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

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