Происшествия
РБКВо Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС. Инцидент произошел утром 5 января.
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Десятки припаркованных на тонком льду авто ушли под воду в Приморье (ВИДЕО)
PrimaMedia.ruвчера в 22:20
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Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: «Погба не уйдет в январе»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Поля Погба и покупке форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.
Происшествия
Киевский суд освободил подозреваемых в деле об убийстве сына депутата Соболева
В Киеве Печерский суд освободил двоих подозреваемых в деле об убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Хоккей
Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России
Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Общество
Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты
Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Политика
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы.
Политика
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
Общество
Солнце максимально сближается с Землей
Армия и оружие
Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани
Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео
Иран нанёс сокрушительный удар по американским военным объектам в Ираке.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища
Происшествия
Пожар на складе в Мытищах ликвидирован
Крупное возгорание, возникшее в ночь на воскресенье в подмосковных Мытищах на складе пластиковых изделий и оборудования для изготовления бассейнов, полностью ликвидировано.
Гаджеты
Опубликованы характеристики главного конкурента Redmi K30
Напомним, новинку позиционируют как основного конкурента Redmi K30. Информация взята из базы данных китайского регулятора TENAA.
Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Иркутской области
Два легковых автомобиля столкнулись утром в воскресенье в Братском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
Футбол
«Барселона» упустила победу в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом»
"Барселона" и "Эспаньол" сыграли вничью в рамках 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила атаки на иракские базы
Военная коалиция во главе с США подтвердила, что 4 января иракские базы подверглись двум атакам.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о подрыве двух своих военных в Донбассе
Футбол
Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»
Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Музыка
Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
Канадский певец Джастин Бибер выложил в Сеть новую композицию под названием Yummy, сообщает THR.
Общество
Четыре района Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
6 января на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), днем ветер 17-22 м / с. На территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), ветер 16-21 м / с, днем порывы 25-27 м / с. Ночью 6 января на территории Охинского района прогнозируется снег (3-6 мм), метель, ветер 16-21 м / с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
Кино
Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году
В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.
Армия и оружие
Иранские военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в Персидском заливе. Видео
Армия и оружие
Медведев одобрил привлечение российских военных к запускам OneWeb
«Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запусков с космодромов Байконур и "Восточный" ракетами-носителями "Союз-2" (этап 16) с разгонными блоками "Фрегат-М" космических аппаратов "OneWeb" (Великобритания)», - приводит «РИА Новости» выдержку из документа.