Происшествия

РБКРБКВо Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС. Инцидент произошел утром 5 января.
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В Приморье под лед провалились около 30 автомобилей

SakhaNewsвчера в 21:12

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед

РИА Новостивчера в 22:00

Утонувшие машины вытаскивают из воды во Владивостоке

Владивосток-Новостивчера в 22:48

Десятки припаркованных на тонком льду авто ушли под воду в Приморье (ВИДЕО)

PrimaMedia.ruвчера в 22:20

Видео: десятки авто, провалившиеся под лед в Приморье, достают из воды

РЕН ТВвчера в 23:12

«Вот и порыбачили»: десятки машин ушли под лед

Deita.ruвчера в 19:54

Специалисты МЧС спасают десятки утонувших авто в бухте Воевода

ВЕСТИ: Приморьевчера в 21:30
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Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 02 января в 04:35
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: «Погба не уйдет в январе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Поля Погба и покупке форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.
Sports.ru вчера в 16:33
Происшествия

Киевский суд освободил подозреваемых в деле об убийстве сына депутата Соболева

В Киеве Печерский суд освободил двоих подозреваемых в деле об убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.
Новостной фронт 01:09
Кино

Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Политика Сегодня вчера в 04:26
Хоккей

Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России

Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
РЕН ТВ вчера в 14:19
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 03 января в 07:15
Общество

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Lenta.ru вчера в 08:56
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru вчера в 14:46
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Политика

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы.
Газета.Ru вчера в 18:24
Политика

Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество

Солнце максимально сближается с Землей

РИА Новости вчера в 23:07
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани

Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Красная весна вчера в 19:09
Армия и оружие

Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео

Иран нанёс сокрушительный удар по американским военным объектам в Ираке.
Avia.pro вчера в 12:28
Армия и оружие

В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

Коммерсантъ вчера в 19:52
Происшествия

Пожар на складе в Мытищах ликвидирован

Крупное возгорание, возникшее в ночь на воскресенье в подмосковных Мытищах на складе пластиковых изделий и оборудования для изготовления бассейнов, полностью ликвидировано.
Вести.Ru вчера в 22:50
Гаджеты

Опубликованы характеристики главного конкурента Redmi K30

Напомним, новинку позиционируют как основного конкурента Redmi K30. Информация взята из базы данных китайского регулятора TENAA.
Anonsens вчера в 05:45
Происшествия

Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Иркутской области

Два легковых автомобиля столкнулись утром в воскресенье в Братском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
Интерфакс вчера в 22:49
Футбол

«Барселона» упустила победу в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом»

"Барселона" и "Эспаньол" сыграли вничью в рамках 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика

Над иранской мечетью подняли красный флаг мести

Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 09:36
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила атаки на иракские базы

Военная коалиция во главе с США подтвердила, что 4 января иракские базы подверглись двум атакам.
Lenta.ru вчера в 20:13
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о подрыве двух своих военных в Донбассе

Известия вчера в 12:38
Футбол

Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Soccer.ru вчера в 11:54
Музыка

Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy

Канадский певец Джастин Бибер выложил в Сеть новую композицию под названием Yummy, сообщает THR.
РИА Новости 03 января в 18:25
Общество

Четыре района Сахалинской области окажутся под воздействием циклона

6 января на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), днем ветер 17-22 м / с. На территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), ветер 16-21 м / с, днем порывы 25-27 м / с. Ночью 6 января на территории Охинского района прогнозируется снег (3-6 мм), метель, ветер 16-21 м / с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
АСТВ вчера в 23:06
Кино

Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году

В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.
Невские Новости вчера в 20:36
Армия и оружие

Иранские военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в Персидском заливе. Видео

Avia.pro 03 января в 17:38
Армия и оружие

Медведев одобрил привлечение российских военных к запускам OneWeb

«Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запусков с космодромов Байконур и "Восточный" ракетами-носителями "Союз-2" (этап 16) с разгонными блоками "Фрегат-М" космических аппаратов "OneWeb" (Великобритания)», - приводит «РИА Новости» выдержку из документа.
Rambler News Service вчера в 13:39
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