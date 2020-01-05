Происшествия

РБКРБКВо Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС. Инцидент произошел утром 5 января.
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Озвучено предварительное количество участников массового провала на острове Русский

Восток-Медиа06:28

Десятки припаркованных на тонком льду авто ушли под воду в Приморье (ВИДЕО)

PrimaMedia.ruвчера в 22:20

Видео: десятки авто, провалившиеся под лед в Приморье, достают из воды

РЕН ТВвчера в 23:12

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед

РИА Новостивчера в 22:00

Утонувшие машины вытаскивают из воды во Владивостоке

Владивосток-Новостивчера в 22:48

«Народный синоптик» рассказал, что произошло на льду бухты Воевода (видео)

ВЕСТИ: Приморье04:15

В Приморском крае около 30 автомобилей частично провалились под лед

ТАССвчера в 21:16
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Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
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Иран выразил США протест в связи с угрозами

Дипломату был выражен решительный протест в связи с угрозой американского президента Дональда Трампа нанести удары по Исламской Республике.
Московский Комсомолец 05:47
Наука

Ничего лучше в голову не пришло

В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
N+1 03 января в 05:59
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
RT на русском 06:49
Политика

На Украине заявили, что Зеленский «считает Крым российским»

REGNUM 04:53
Общество

В Красноярском крае уровень воды поднялся из-за аномального тепла

ГУ МЧС России по Красноярскому краю Уровень в нескольких поселках Красноярского края поднялся из-за аномально теплой погоды.
РЕН ТВ 05:04
Политика

СМИ узнали об отдыхе Зеленского в Омане

Газета.Ru 07:36
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке

Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
ФАН вчера в 19:00
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Армия и оружие

ВКС РФ пополнятся шестью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС

Вооруженные силы РФ в текущем году получат шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенных новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой.
Политическая Экспертиза 01:29
Происшествия

Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

Газета.Ru вчера в 11:49
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Хоккей

Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ

Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Газета.Ru вчера в 09:29
Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала, как выпила духи

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
News.ru вчера в 15:04
Политика

В Иран доставили тело генерала Сулеймани

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Известия 00:47
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 02 января в 10:24
Хоккей

Ларионов — о финале МЧМ: важно убрать свое эго в одно место

Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что сплочённость и командный дух должны стать залогом успеха в финале чемпионата мира против команды Канады.
RT на русском 07:00
Кино

Зрители пришли в восторг от «Вторжения» Бондарчука

Блокбастер Федора Бондарчука «Вторжение» собирает восторженные отзывы актеров и простых зрителей по всей стране.
Культуромания 06:16
Общество

Росгидромет не прогнозирует морозов на Рождество

Жителей азиатской части страны ждет увеличение привычных температурных значений на 10-16 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.
Независимая газета 06:45
Политика

Во Франции заявили о готовности дать отпор США в случае санкций

Франция хочет избежать торговой войны с США, но готова дать отпор вместе с другими европейскими странами, если американская сторона введет санкции, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
РИА Новости 05:51
Экономика

Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

Россиянам предрекли рост цен на самые популярные продукты в 2020 году.
URA.Ru 03:07
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости вчера в 14:27
Политика

Крымский депутат призвал США не множить мифы о полуострове

Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
Известия 05:15
Здоровье

Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но, если колбаса заменяет натуральное мясо, — это неправильно.
РИА Новости вчера в 19:11
Авто

Названы 5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2020 году

Автоновости дня 05:47
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В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе

RT на русском 06:56
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Экономика

«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги

Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Московский Комсомолец 01:00
Общество

Выявлены АЗС с некачественным топливом

Росстандарт опубликовал список 157 АЗС, которые используют некачественное топливо.
Lenta.ru 03 января в 10:15
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