Происшествия
РБКВо Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС. Инцидент произошел утром 5 января.
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Десятки припаркованных на тонком льду авто ушли под воду в Приморье (ВИДЕО)
PrimaMedia.ruвчера в 22:20
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Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Политика
Иран выразил США протест в связи с угрозами
Дипломату был выражен решительный протест в связи с угрозой американского президента Дональда Трампа нанести удары по Исламской Республике.
Наука
Ничего лучше в голову не пришло
В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
Общество
В Красноярском крае уровень воды поднялся из-за аномального тепла
ГУ МЧС России по Красноярскому краю Уровень в нескольких поселках Красноярского края поднялся из-за аномально теплой погоды.
Политика
СМИ узнали об отдыхе Зеленского в Омане
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Армия и оружие
ВКС РФ пополнятся шестью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС
Вооруженные силы РФ в текущем году получат шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенных новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой.
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала, как выпила духи
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
Политика
В Иран доставили тело генерала Сулеймани
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Хоккей
Ларионов — о финале МЧМ: важно убрать свое эго в одно место
Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что сплочённость и командный дух должны стать залогом успеха в финале чемпионата мира против команды Канады.
Кино
Зрители пришли в восторг от «Вторжения» Бондарчука
Блокбастер Федора Бондарчука «Вторжение» собирает восторженные отзывы актеров и простых зрителей по всей стране.
Общество
Росгидромет не прогнозирует морозов на Рождество
Жителей азиатской части страны ждет увеличение привычных температурных значений на 10-16 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.
Политика
Во Франции заявили о готовности дать отпор США в случае санкций
Франция хочет избежать торговой войны с США, но готова дать отпор вместе с другими европейскими странами, если американская сторона введет санкции, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Экономика
Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году
Россиянам предрекли рост цен на самые популярные продукты в 2020 году.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Политика
Крымский депутат призвал США не множить мифы о полуострове
Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но, если колбаса заменяет натуральное мясо, — это неправильно.
Авто
Названы 5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2020 году
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Экономика
«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Общество
Выявлены АЗС с некачественным топливом
Росстандарт опубликовал список 157 АЗС, которые используют некачественное топливо.