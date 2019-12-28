Происшествия

РБКРБКВо Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС. Инцидент произошел утром 5 января.
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СМИ опубликовали видео с ушедшими под лед машинами во Владивостоке

РБК04:10

«Народный синоптик» рассказал, что произошло на льду бухты Воевода (видео)

ВЕСТИ: Приморье04:15

В Приморском крае около 30 автомобилей частично провалились под лед

ТАССвчера в 21:16

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед

РИА Новостивчера в 22:00

Утонувшие машины вытаскивают из воды во Владивостоке

Владивосток-Новостивчера в 22:48

Десятки припаркованных на тонком льду авто ушли под воду в Приморье (ВИДЕО)

PrimaMedia.ruвчера в 22:20

Видео: десятки авто, провалившиеся под лед в Приморье, достают из воды

РЕН ТВвчера в 23:12
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Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 02 января в 04:35
Общество

Скончался онколог Андрей Павленко

Вести.Ru 02:53
Хоккей

Россияне сыграют с канадцами в финале молодежного ЧМ по хоккею

Известия вчера в 16:54
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости 03 января в 04:39
Армия и оружие

Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Газета.Ru 03:44
Хоккей

Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом

Российский нападающий прокатился мимо скамейки запасных соперника и поцеловал герб на своем свитере.
РБК 03:11
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК вчера в 21:05
Происшествия

В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь

Ребенок в новогоднюю ночь в одном из садоводств Иркутской области получил пулевое ранение, проводится проверка, сообщает ГУМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:40
Энергетика

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
РБК 02:55
Технологии

Microsoft прекратит поддержку Windows 7 уже 14 января

Уже 14 января американская корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Это значит, что разработчик перестанет выпускать обновления и патчи безопасности для этой программной платформы.
Дни24 03 января в 06:54
Здоровье

Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда

Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.
РБК 02:05
Гаджеты

Появились изображения камеры Nikon Coolpix P950

Наряду с изображениями полнокадровой зеркальной камеры Nikon D780 источник опубликовал серию изображений, на которых запечатлена другая новинка Nikon, которая будет представлена в ближайшее время.
iXBT.com 04:17
Армия и оружие

NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
RT на русском 01:46
Политика

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
РБК 00:39
Политика

Трамп пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране

США готовы нанести «быстрый и сильный» удар по 52 объектам в Иране, если Тегеран решит атаковать американских граждан или имущество, заявил президент США Дональд Трамп.
Rambler News Service 01:23
Экономика

Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро.
Вести.Ru 03 января в 07:10
Хоккей

Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
RT на русском вчера в 07:50
Армия и оружие

Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР

"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Российская газета 02 января в 11:45
Общество

Алёна Шишкова высказалась о методах воспитания матери Тимати

Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова прокомментировала историю со своей дочерью Алисой, которая облизала бабушкины ноги.
News.ru 03:58
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Космос

Бур миссии InSight вернулся в грунт

N+1 28.12.19 в 19:02
Авто

Новое поколение Mitsubishi Outlander выйдет в 2020 году

Автопроизводитель в 2020 году намерен не только сменить поколение Outlander, но и представить новый компактный кроссовер с гибридной подзаряжаемой установкой.
Tvoe-avto.com 02 января в 05:27
Армия и оружие

ВКС РФ получат шесть Ту-95МС с новыми возможностями

Парк дальней авиации ВКС России в 2020 году пополнят шесть модернизированных ракетоносцев Ту-95МС.
Российская газета 03:34
Авто

Названы способы зимой ускорить прогрев машины

ToDay News Ufa 02 января в 08:21
Кино

Определены самые ожидаемые фильмы 2020 года

Американский сервис по продаже билетов Fandango перечислил самые ожидаемые фильмы нынешнего года на основе опроса зрителей.
Мойка78 03 января в 03:17
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03 января в 03:45
Происшествия

В Приморье после катания на тюбинге погибла четырехлетняя девочка

РБК вчера в 22:00
Политика

Кадыров предупредил о последствиях убийства Сулеймани

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказал свое отношение к убийству Касема Сулеймани и действиям американских военных, от рук которых погиб иранский генерал.
Южный Федеральный 03 января в 23:24
Футбол

«Монако» выиграл первый матч при Морено

«Монако» победил «Реймс» (2:1) в 1/32 финала Кубка Франции.
Sports.ru вчера в 11:17
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