В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.

Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

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