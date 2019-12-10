Общество
Российская газетаВо Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей
Мошенническое хищение денежных средств бюджетов различного уровня, выделенных на нацпроект "Безопасные и качественные дороги", выявлено в администрации Владивостока. Ущерб превысил 17 миллионов рублей, передает ТАСС.
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Авто
General Motors выйдет из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Общество
В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Политика
В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Политика
Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.
Происшествия
На Алтае произошло землетрясение
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Курил.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Игры
СМИ: Valve работает над новой частью Left 4 Dead
Valve занимается разработкой новой части Left 4 Dead. Игра будет создана для шлемов виртуальной реальности.
Финансы
Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки
Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук разводятся после 7 лет брака
Напомним, что за прошедшие годы в семье Бондарчуков произошло много изменений. Развелись и родители Сергея — Федор и Светлана.
Футбол
«Васко да Гама» интересуется Дугласом Сантосом
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может вернуться в Бразилию. В его приобретении заинтересован «Васко да Гама».
Политика
Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Футбол
Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Шоу-бизнес
Порнозвезда Елена Беркова показала тайник с секс-игрушками
В жилом помещении есть, в том числе, гардеробная с потайным шкафом, где экс-актриса фильмов для взрослых прячет секс-игрушки, пишет StarHit.
Хоккей
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения
«Вашингтон» на своем льду проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). «Блю Джэкетс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений и шестиматчевую победную серию «Кэпиталз».
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые испытали в Воркуте
Футбол
Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»
Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Общество
Детей до трех лет захотели избавить от платы за вывоз мусора
Минстрой России может учесть предложение «Деловой России» об отмене платы за вывоз мусора для детей до трех лет.
Футбол
Бакайоко забыл свой игровой номер и хотел уйти на замену
Главный тренер монегасков Леонарду Жардим ближе к завершению встречи решил заменить Кейта Бальде.