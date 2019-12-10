Общество

Российская газетаРоссийская газетаВо Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей

Мошенническое хищение денежных средств бюджетов различного уровня, выделенных на нацпроект "Безопасные и качественные дороги", выявлено в администрации Владивостока. Ущерб превысил 17 миллионов рублей, передает ТАСС.
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