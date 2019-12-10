Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВо Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей

Мошенническое хищение денежных средств бюджетов различного уровня, выделенных на нацпроект "Безопасные и качественные дороги", выявлено в администрации Владивостока. Ущерб превысил 17 миллионов рублей, передает ТАСС.
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Администрация Владивостока заявила о непричастности чиновников к мошенничеству с дорогами

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Появилась новая информация об обысках в мэрии Владивостока

Primpress.ru21:53
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Политика

Путин и Зеленский договорились об обмене пленными

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В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
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Vprognoze.ru 15:05
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В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
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Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
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Сравнив несколько возможных видов поверхностей для солнечных панелей, исследователи обнаружили, что кремниевые поверхности с водоотталкивающей нанотекстурой лучше всего очищается от пыли на уровне 98%.
МедиаПоток 11:02
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия 19:20
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
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Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи

Аргументы и Факты 18:17
Армия и оружие

ВС Турции обстреляли опорные пункты курдских боевиков в Алеппо в Сирии

ФАН 07:42
Экономика

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Известия 20:13
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК 04:59
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис отложила помолвку из-за секс-скандала вокруг ее отца

Принц Эндрю оказался вовлечен в скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми, включая несовершеннолетних, для сексуальной эксплуатации.
RuNews24.ru вчера в 19:37
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости 18:54
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WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
Известия 12:52
Политика

Названо время встречи Трампа с Лавровым

RT на русском 22:37
Политика

Путин: особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости закрепления статуса Донбасса на законодательном уровне.
РЕН ТВ 18:13
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда 14:14
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава отменила свадьбу

Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.
Экспресс газета 04:37
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Известия 23:07
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Происшествия

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
RT на русском 12:16
Происшествия

В Удмуртии еще один ребенок чуть не погиб дома после смерти матери

В Удмуртии еще один ребенок чуть не погиб в своем доме после смерти матери.
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Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря

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«Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб

В официальном Twitter-аккаунте "Монако" был опубликован ролик, посвященный российскому хавбеку команды Александру Головину.
Газета.Ru 16:39
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Выяснено происхождение полос Энцелада

Астрономы из Института Карнеги и Калифорнийского университета с помощью компьютерного моделирования выяснили физику образования водой из подповерхностного океана Энцелада трещин специфической формы.
Индикатор 11:00
Экономика

«Экология-Новосибирск» требует от перевозчиков оплатить штрафы на 410 млн рублей

Регоператор считает, что компания не подтвердила вывоз мусора на 40,6 млн рублей. Перевозчику отправили 160 уведомлений о 4711 нарушений.
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
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