Происшествия
КоммерсантъВо Владивостоке горит крупный торговый центр
Рано утром 21 сентября во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим». Пострадавших в результате пожара нет, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.
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Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Авто
В России появился новый Porsche Cayenne Coupe
Новый Cayenne Coupe практически полностью повторяет стандартное исполнение кроссовера, но имеет более скошенную заднюю часть.
SpeedMe вчера в 05:25
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Армия и оружие
Иранские ракеты оказались с западной маркировкой
ГЛАС.RU вчера в 02:32
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
"Избрать Аксенова Сергея Валерьевича на государственную должность главы Республики Крым сроком на 5 лет", – говорится в принятом постановлении.
Москва 24 05:35
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец вчера в 04:41
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Единоборства
Крымчанин вышел в финал чемпионата мира по боксу
Крымчанин Глеб Бакши вырвался в финал чемпионата мира по боксу, который в эти дни проходит в Екатеринбурге.
РИА Новости Крым 07:52
Технологии
В Великобритании похвалили российскую плавучую АЭС
Британское издание The Independent похвалило российскую плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов".
Вести.Финанс 18 сентября в 07:03
Общество
В онкоцентре Блохина опровергли сообщения СМИ об увольнении 25 врачей
Ранее издание «Известия» сообщило, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина из-за решения администрации онкоцентра уволить Георгия Менткевича.
РБК 22:12
Армия и оружие
В США собираются атаковать Калининград в случае конфликта с РФ
Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть средства для преодоления системы воздушной обороны в Калининграде.
Pravda.Ru 01:15
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Теннис
Российскую теннисистку наказали за попытку продать место на турнире
На месяц дисквалифицировали российскую теннисистку Ирину Хромачеву за попытку продать место на турнире в Индиан-Уэллсе (США).
Ридус 15:17
Шоу-бизнес
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о странном шраме
Организатор поездки Анастасии Заворотнюк в Ереван Изобелла Пирози в интервью журналистам издания «Московский комсомолец» поведала о том, как себя вела артистка, а также рассказала, что не заметила никакого шрама у нее на шее.
Вечерний курьер 06:47
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.
Российская газета вчера в 21:20
Политика
Байден призвал Трампа представить расшифровку разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент США Дональд Трамп обязан опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:52
Политика
Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США
Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.
Газета.Ru 18:09
Энергетика
Миллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок
«Газпром» не исключает, что газопровод «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца года.
Профиль 08:29
Наука
Изобретен способ поиска новых антибиотиков
Goroday.ru вчера в 16:42
Футбол
«Ростов» о матче с «Динамо»: «Пора узнать, кто живет на дне океана»
Пришла пора выяснить, кто же живет на дне океана 🏄 С 10:00 21 сентября, начнут работу кассы стадионов «Олимп-2» и «Ростов Арена».
ProstoProSport 15:55
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Футбол
Вратарь «Реала» извинился за совместное фото с Мбаппе
Чемпионат 02:27
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Энергетика
Газпром дождётся разделения «Нафтогаза»: условия не изменятся
Газпром дождется анбандлинга — разделения "Нафтогаза" на продавца газа и транспортную компанию — и будет прокачивать газ в объемах, которые будут куплены потребителями из Европы.
REGNUM 04:30