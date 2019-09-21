Рано утром 21 сентября во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим». Пострадавших в результате пожара нет, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

Общество Правила призыва в армию ужесточат Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.

Авто В России появился новый Porsche Cayenne Coupe Новый Cayenne Coupe практически полностью повторяет стандартное исполнение кроссовера, но имеет более скошенную заднюю часть.

Политика Аксенова переизбрали главой Крыма "Избрать Аксенова Сергея Валерьевича на государственную должность главы Республики Крым сроком на 5 лет", – говорится в принятом постановлении.

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Единоборства Крымчанин вышел в финал чемпионата мира по боксу Крымчанин Глеб Бакши вырвался в финал чемпионата мира по боксу, который в эти дни проходит в Екатеринбурге.

Технологии В Великобритании похвалили российскую плавучую АЭС Британское издание The Independent похвалило российскую плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов".

Общество В онкоцентре Блохина опровергли сообщения СМИ об увольнении 25 врачей Ранее издание «Известия» сообщило, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина из-за решения администрации онкоцентра уволить Георгия Менткевича.

Армия и оружие В США собираются атаковать Калининград в случае конфликта с РФ Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть средства для преодоления системы воздушной обороны в Калининграде.

Энергетика Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.

Теннис Российскую теннисистку наказали за попытку продать место на турнире На месяц дисквалифицировали российскую теннисистку Ирину Хромачеву за попытку продать место на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Шоу-бизнес Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о странном шраме Организатор поездки Анастасии Заворотнюк в Ереван Изобелла Пирози в интервью журналистам издания «Московский комсомолец» поведала о том, как себя вела артистка, а также рассказала, что не заметила никакого шрама у нее на шее.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Общество Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.

Политика Байден призвал Трампа представить расшифровку разговора с Зеленским Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент США Дональд Трамп обязан опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политика Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Религия В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.