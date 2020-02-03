Общество
RZN.infoВо Владивостоке из-за китайского коронавируса возник дефицит овощей
Во Владивостоке из-за китайского коронавируса возник дефицит овощей. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает корреспонедент РИА Новости. В торговой сети одного из основных ритейлеров региона "Самбери" нельзя купить помидоры, огурцы, баклажаны и кабачки.
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Во Владивостоке взлетели цены на овощи из-за вспышки коронавируса в Китае
ВЕСТИ: Приморье03 февраля в 05:11
Цены на овощи во Владивостоке взлетели из-за коронавируса
Общественное телевидение Приморья02 февраля в 21:31
Некоторые овощи исчезли с прилавков магазинов Владивостока из-за закрытия границ с КНР
PrimaMedia.ru02 февраля в 09:39
Симптом коронавируса: помидоры и огурцы в Приморье подорожали в два с лишним раза
КП - Владивосток02 февраля в 08:59
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