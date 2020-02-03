Общество

RZN.infoRZN.infoВо Владивостоке из-за китайского коронавируса возник дефицит овощей

Во Владивостоке из-за китайского коронавируса возник дефицит овощей. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает корреспонедент РИА Новости. В торговой сети одного из основных ритейлеров региона "Самбери" нельзя купить помидоры, огурцы, баклажаны и кабачки.
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Во Владивостоке взлетели цены на овощи из-за вспышки коронавируса в Китае

ВЕСТИ: Приморье03 февраля в 05:11

Помидоры по цене мяса продают во Владивостоке

Владивосток-Новости03 февраля в 03:04

Цены на овощи во Владивостоке взлетели из-за коронавируса

Общественное телевидение Приморья02 февраля в 21:31

Во Владивостоке из-за коронавируса в Китае возник дефицит овощей

РИА Новости03 февраля в 01:52

Закрытие границы с Китаем привело к подорожанию огурцов во Владивостоке

News.ru02 февраля в 09:58

Некоторые овощи исчезли с прилавков магазинов Владивостока из-за закрытия границ с КНР

PrimaMedia.ru02 февраля в 09:39

Симптом коронавируса: помидоры и огурцы в Приморье подорожали в два с лишним раза

КП - Владивосток02 февраля в 08:59
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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
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Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
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Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета вчера в 02:29
Общество

Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах

RT на русском 03:17
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
РИА Новости 01:28
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

BFM.ru 00:25
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском вчера в 03:31
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском вчера в 15:03
Политика

Буттиджич сохранил лидерство в Айове после подсчета 71% голосов

Пит Буттиджич сохраняет лидерство среди кандидатов в президенты США от демократов в штате Айова, Джо Байден по-прежнему на четвертом месте после подсчета 71% голосов, сообщает в среду телеканал Fox News.
РИА Новости 00:38
Футбол

Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкин на пост президента лиги

16 января полномочия действующего президента лиги были продлены еще на пять лет в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ.
Спорт-Экспресс 02:28
Экономика

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Общество

В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными

РИА Новости 02:01
Политика

Минкультуры Чувашии возглавит Роза Лизакова

Как стало известно «Правде ПФО» от собственных источников, врио главы Чувашии Олег Николаев предложил Розе Лизаковой возглавить Министерство культуры республики.
Правда ПФО вчера в 22:53
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

ТАСС вчера в 18:38
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Пятый канал вчера в 14:02
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Здоровье

В Воронеже при внематочной беременности родился здоровый ребенок

Обозреватель Врн 00:01
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Политика

На Украине решили создать Министерство по реинтеграции Донбасса

Правительство Украины во исполнение поручения президента Владимира Зеленского приняло решение о создании министерства, которое займется реинтеграцией Донбасса.
ТАСС 02:00
Происшествия

Избиение сотрудника ФСБ у ресторана попало на видео

Lenta.ru 03:13
Транспорт

Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения

Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры.
Коммерсантъ вчера в 17:00
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Здоровье

Минздрав готовится к возможному массовому распространению коронавируса

Минздрав готовится к возможному массовому распространению коронавируса, сообщает издательство REGNUM сегодня, 4 февраля.
Ореанда-Новости вчера в 03:26
Общество

В Симферополе запаса питьевой воды осталось на 100 дней

Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней — ситуация очень напряжённая.
REGNUM 02:59
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Здоровье

Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
UfacityNews.ru 00:44
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Известия вчера в 16:32
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Известия вчера в 04:29
Общество

Ряд АЗС «Лукойла» ввели ограничения на продажу топлива в Белоруссии

Ряд заправок "Лукойла" в Белоруссии ввели ограничения на покупку топлива в одни руки, сообщает белорусский портал tut.by.
ПРАЙМ вчера в 15:50
Футбол

19-летний новичок «Боруссии» Холанд установил очередной рекорд

Новичок дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд оформил гол в матче 1/8 финала Кубка Германии.
Газета.Ru 00:59
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