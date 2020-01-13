Происшествия
РИА НовостиВ Хабаровске эвакуировали все школы из-за сообщений об угрозе взрыва
В Хабаровске из-за сообщений о "минировании" эвакуировали школы и один детский сад. Из зданий вывели около 62 тысяч детей, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
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Арену «Ерофей» и бассейн «Дельфин» эвакуировали из-за сообщений об угрозе минирования
AmurMedia.ruвчера в 20:38
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Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг
В Детройте на 81 году жизни умер Константин Леонидович Бромберг - режиссер легендарных "Чародеев", "Приключений Электроника" и других фильмов.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Здоровье
Симптомы, указывающие на проблемы с поджелудочной, назвал онколог
На панкреатит и онкологию может указывать боль в спине и животе. Также симптомами может быть желтая кожа и резкая потеря веса.
Общество
В новой пенсионной системе выявлен существенный недостаток
Сравнивая условия обязательного пенсионного страхования (ОПС) и гарантированного пенсионного плана (ГПП), специалисты отмечают, что у последнего условия хуже.
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись 15 машин
"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
Экономика
ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса
Как банки меняли тарифы для бизнеса Как сообщили ранее РБК в агентстве Markswebb, стоимость обслуживания стала дороже за 2019 год в таких популярных среди малого и среднего бизнеса банках, как Сбербанк, "Открытие", Модульбанк и Тинькофф банк.
Финансы
Курс доллара снизился до 61,05 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.
Общество
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Культура
ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире
Телевизионная программа «Сам себе режиссер» перестанет выходить на экраны после 28 лет эфира.
Политика
Путин призвал чиновников разобраться с проблемами водоснабжения Крыма
Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил властей Крымского полуострова решить проблемы водоснабжения, водоотведения, а также разобраться с другими отраслями.
Происшествия
Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку
Режиссер подтвердила, что ее сбила иномарка на пешеходном переходе, и в своем Instagram вспомнила строки из стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».
Кино
«Холоп» побил кассовый рекорд фильма «Т-34»
Фильм "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, побил рекорд по кассовости российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2,27 миллиарда рублей.
Происшествия
Пострадавший в новосибирском аквапарке подросток скончался в больнице
16-летний подросток, который 8 января пострадал в новосибирском аквапарке «Аквамир», скончался в больнице, передает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 13 января.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
Кино
В тизере «Мира Дикого Запада» России предсказали гражданскую войну
В ролике предсказываются события следующих десятилетий: экологический коллапс в Индонезии весной 2020 года, убийство новоизбранного президента США в Буэнос-Айросе в 2024-м, а также начало второй гражданской войны в России 19 февраля 2037 года.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева переписала все имущество на своих детей
Оказалось, ведущая переписала все имущество на своих детей.
Происшествия
Самолет с двумя мертвыми пассажирами экстренно приземлился в Шри-Ланке
Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров, пишет ColomboPage в понедельник, 13 января, со ссылкой на представителей авиагавани.
Экономика
Bloomberg (США): Россия попыталась устроить «энергетическое доминирование», но рынки сделали ответный ход (Bloomberg)
России нужны были деньги и технологии (в первую очередь, стальные трубы и компрессоры) для разработки своих обширных сибирских месторождений, тогда как рынком, способным поставлять эти вещи и нуждавшимся в природном газе, была Западная Европа.
Наука
Чай влияет на продолжительность жизни человека
Люди регулярно пьющие зеленый чай – меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает журнал European Journal of Preventive Cardiology.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Технологии
Упрощенную оплату товаров протестировали онлайн-ритейлеры
Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей, которая позволяет совершить покупку в Сети через сервис Центробанка РФ без QR-кода.
Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Армия и оружие
КСИР: украинский Boeing был сбит из-за ошибки оператора ПВО
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января в Тегеране из-за ошибки системы ПВО, принявшей лайнер за крылатую ракету, и оператора, принявшего «неверное решение» открыть огонь.
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Гаджеты
Уже весной смартфоны получат защиту нового поколения
Толщина нового дактилоскопического датчика составляет менее 300 мкм, массовое производство должно начаться в ближайшее время, поставки производителям смартфонов стартуют весной 2020 года.
Экономика
АСИ предложило поддерживать рождение ребенка по схеме «плюс один»
В отличие от прошлых программ агентство предложило взять в качестве базовой модель семьи с двумя детьми, и меры поддержки в соответствии с инициативой должны будут распространяться на рождение любого ребенка, в том числе в бездетных семьях и семьях с одним ребенком.
Политика
МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.