Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Хабаровске эвакуировали все школы из-за сообщений об угрозе взрыва

В Хабаровске из-за сообщений о "минировании" эвакуировали школы и один детский сад. Из зданий вывели около 62 тысяч детей, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
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В Хабаровске рассказали, как поступят в случае минирования во время ЕГЭ

КП - Хабаровск01:16

Во Владивостоке школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

РИА Новостивчера в 19:10

Из-за угрозы взрыва в Хабаровске опять эвакуируют школы

Губерниявчера в 20:28

Арену «Ерофей» и бассейн «Дельфин» эвакуировали из-за сообщений об угрозе минирования

AmurMedia.ruвчера в 20:38

Половина хабаровских школ проверена после сообщений о взрывных устройствах

ТАССвчера в 22:19

Детей эвакуировали из 19 школ Владивостока из-за сообщений о минировании

PrimaMedia.ruвчера в 18:40

Школы Владивостока проверяют после сообщений о минировании

Владивосток-Новостивчера в 22:13
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Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
РБК 00:00
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг

В Детройте на 81 году жизни умер Константин Леонидович Бромберг - режиссер легендарных "Чародеев", "Приключений Электроника" и других фильмов.
Российская газета 02:56
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Здоровье

Симптомы, указывающие на проблемы с поджелудочной, назвал онколог

На панкреатит и онкологию может указывать боль в спине и животе. Также симптомами может быть желтая кожа и резкая потеря веса.
Privet-Rostov.ru 02:47
Общество

В новой пенсионной системе выявлен существенный недостаток

Сравнивая условия обязательного пенсионного страхования (ОПС) и гарантированного пенсионного плана (ГПП), специалисты отмечают, что у последнего условия хуже.
Live24 01:44
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись 15 машин

"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:39
Экономика

ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса

Как банки меняли тарифы для бизнеса Как сообщили ранее РБК в агентстве Markswebb, стоимость обслуживания стала дороже за 2019 год в таких популярных среди малого и среднего бизнеса банках, как Сбербанк, "Открытие", Модульбанк и Тинькофф банк.
РБК вчера в 22:00
Финансы

Курс доллара снизился до 61,05 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.
ТАСС 02:04
Общество

Сотовые операторы повысят стоимость тарифов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Lenta.ru вчера в 21:51
Культура

ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире

Телевизионная программа «Сам себе режиссер» перестанет выходить на экраны после 28 лет эфира.
iReactor 11 января в 00:33
Политика

Путин призвал чиновников разобраться с проблемами водоснабжения Крыма

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил властей Крымского полуострова решить проблемы водоснабжения, водоотведения, а также разобраться с другими отраслями.
iReactor 10 января в 08:15
Происшествия

Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку

Режиссер подтвердила, что ее сбила иномарка на пешеходном переходе, и в своем Instagram вспомнила строки из стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».
Известия вчера в 12:07
Кино

«Холоп» побил кассовый рекорд фильма «Т-34»

Фильм "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, побил рекорд по кассовости российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2,27 миллиарда рублей.
Вести.Ru вчера в 15:47
Происшествия

Пострадавший в новосибирском аквапарке подросток скончался в больнице

16-летний подросток, который 8 января пострадал в новосибирском аквапарке «Аквамир», скончался в больнице, передает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 13 января.
Известия 01:02
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»

Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
Вечерняя Москва вчера в 09:17
Кино

В тизере «Мира Дикого Запада» России предсказали гражданскую войну

В ролике предсказываются события следующих десятилетий: экологический коллапс в Индонезии весной 2020 года, убийство новоизбранного президента США в Буэнос-Айросе в 2024-м, а также начало второй гражданской войны в России 19 февраля 2037 года.
Lenta.ru 02:51
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева переписала все имущество на своих детей

Оказалось, ведущая переписала все имущество на своих детей.
Актуальные Новости 00:06
Происшествия

Самолет с двумя мертвыми пассажирами экстренно приземлился в Шри-Ланке

Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров, пишет ColomboPage в понедельник, 13 января, со ссылкой на представителей авиагавани.
Вечерняя Москва вчера в 23:58
Экономика

Bloomberg (США): Россия попыталась устроить «энергетическое доминирование», но рынки сделали ответный ход (Bloomberg)

России нужны были деньги и технологии (в первую очередь, стальные трубы и компрессоры) для разработки своих обширных сибирских месторождений, тогда как рынком, способным поставлять эти вещи и нуждавшимся в природном газе, была Западная Европа.
ИноСМИ вчера в 18:14
Наука

Чай влияет на продолжительность жизни человека

Люди регулярно пьющие зеленый чай – меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает журнал European Journal of Preventive Cardiology.
Портал Поиск 11 января в 05:16
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Российская газета вчера в 23:54
Общество

Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Lenta.ru 00:28
Технологии

Упрощенную оплату товаров протестировали онлайн-ритейлеры

Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей, которая позволяет совершить покупку в Сети через сервис Центробанка РФ без QR-кода.
Русская Планета вчера в 19:39
Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 11 января в 15:43
Теннис

Рейтинг WTA. Екатерина Александрова стала первой ракеткой России

Вести.Ru 02:30
Армия и оружие

КСИР: украинский Boeing был сбит из-за ошибки оператора ПВО

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января в Тегеране из-за ошибки системы ПВО, принявшей лайнер за крылатую ракету, и оператора, принявшего «неверное решение» открыть огонь.
Rambler News Service 11 января в 06:31
Политика

Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову

Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru вчера в 11:56
Гаджеты

Уже весной смартфоны получат защиту нового поколения

Толщина нового дактилоскопического датчика составляет менее 300 мкм, массовое производство должно начаться в ближайшее время, поставки производителям смартфонов стартуют весной 2020 года.
iXBT.com 01:14
Экономика

АСИ предложило поддерживать рождение ребенка по схеме «плюс один»

В отличие от прошлых программ агентство предложило взять в качестве базовой модель семьи с двумя детьми, и меры поддержки в соответствии с инициативой должны будут распространяться на рождение любого ребенка, в том числе в бездетных семьях и семьях с одним ребенком.
РБК 02:39
Политика

МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
ТАСС 01:24
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