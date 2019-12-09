Во вторник во Владивостоке первые три семьи получили так называемую "дальневосточную ипотеку" - кредит на жилье по льготной ставке 2% годовых.

Во Владивостоке первым трем семьям выдали ипотеку под два процента

Шоу-бизнес 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".

Общество Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев рассказал, что ученые пометили белого медведя на Новой Земле надписью «Т-34» для безопасности, так как зверь наведывался на местную помойку.

Гаджеты HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.

Политика Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры в «нормандском формате» в Париже и поделился впечатлениями от первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Зеленский пригласил российских журналистов на Украину Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.

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Здоровье В алтайском Рубцовске прошел митинг против закрытия тубдиспансера Ведомство решило закрыть отделение, поскольку в нем мало места для инфекционных больных (2 кв. м на пациента вместо положенных по СанПиН 8 кв. м). Проходящих лечение пациентов краевой Минздрав до 18 декабря 2019 года распорядился перевести в Лебяженскую туберкулезную больницу, расположенную в 50 км от Рубцовска.