Экономика
Российская газетаВо Владивостоке первым трем семьям выдали ипотеку под два процента
Во вторник во Владивостоке первые три семьи получили так называемую "дальневосточную ипотеку" - кредит на жилье по льготной ставке 2% годовых.
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Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев рассказал, что ученые пометили белого медведя на Новой Земле надписью «Т-34» для безопасности, так как зверь наведывался на местную помойку.
Происшествия
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
Политика
Митинговавшие у офиса Зеленского в Киеве разошлись
Митингующие остались довольны визитом Зеленского в Париж, сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные интернет-ресурсы.
Гаджеты
HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году
В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
Политика
В Крыму прокомментировали новую резолюцию ООН по полуострову
Накануне Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма, а также части Черного и Азовского морей.
Политика
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры в «нормандском формате» в Париже и поделился впечатлениями от первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Музыка
Фадеев показал новую группу в стиле K-pop после перезапуска лейбла
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев показал первых артистов после перезапуска лейбла, и продемонстрировал в соцсети новый проект с их участием.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Армия и оружие
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Как пишет портал The Drive, удар мог быть нанесен секретной американской ракетой AGM-114R9X.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Политика
Зеленский пригласил российских журналистов на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Происшествия
В Подмосковье поймали наркодилера, делавшего закладки в лесах
Задержанный оказался жителем Рязанской области, его поймали в одном из садовых некоммерческих хозяйств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Здоровье
В алтайском Рубцовске прошел митинг против закрытия тубдиспансера
Ведомство решило закрыть отделение, поскольку в нем мало места для инфекционных больных (2 кв. м на пациента вместо положенных по СанПиН 8 кв. м). Проходящих лечение пациентов краевой Минздрав до 18 декабря 2019 года распорядился перевести в Лебяженскую туберкулезную больницу, расположенную в 50 км от Рубцовска.
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Происшествия
В брянской колонии насмерть забили заключенного
Футбол
«Джедай не справился». Уткин — о сезоне «Локомотива» с Сёминым
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о нынешнем сезоне «Локомотива» и главном тренере команды Юрие Сёмине.