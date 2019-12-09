Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВо Владивостоке первым трем семьям выдали ипотеку под два процента

Во вторник во Владивостоке первые три семьи получили так называемую "дальневосточную ипотеку" - кредит на жилье по льготной ставке 2% годовых.
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