Во Владивостоке из-за китайского коронавируса возник дефицит овощей. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает корреспонедент РИА Новости. В торговой сети одного из основных ритейлеров региона "Самбери" нельзя купить помидоры, огурцы, баклажаны и кабачки.

Происшествия Чеченского блогера убили во Франции Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.

Политика Трамп пообещал «сокрушить тиранию» Мадуро в Венесуэле Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп в присутствии лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо назвал президента страны Николаса Мадуро «незаконным правителем» и пообещал «сломать власть тирании».

Общество Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.

Экономика Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи предложил купить eBay за $30 млрд Компания Intercontinental Exchange (ICE), владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей, предложила купить международную торговую интернет-площадку eBay по меньшей мере за $30 млрд, сообщает 4 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Технологии Интернет-технологии в России отдут под госконтроль Новый документ предлагает развивать под контролем государства платформу по сбору «цифрового следа» пользователя в Сети, системы рекомендаций контента, технологию распознавание речи и жестов, компьютерной графики, редактирования фото и видео, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), российские браузер, мессенджер и мобильную операционную систему (ОС).

Политика Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.

Транспорт «Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

Политика В Чувашии освободили от должностей еще троих министров Трое исполняющих обязанности министров правительства Чувашии – министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев – освобождены от должностей, сообщается на официальном портале органов власти республики.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Культура Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.

Политика Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке 28 января Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта — так называемую «сделку века», которая должна, по мнению США, положить конец конфликту между двумя государствами и частично снять напряжение на Ближнем Востоке.