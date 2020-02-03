Общество

RZN.infoRZN.infoВо Владивостоке из-за китайского коронавируса возник дефицит овощей

Во Владивостоке из-за китайского коронавируса возник дефицит овощей. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает корреспонедент РИА Новости. В торговой сети одного из основных ритейлеров региона "Самбери" нельзя купить помидоры, огурцы, баклажаны и кабачки.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Во Владивостоке взлетели цены на овощи из-за вспышки коронавируса в Китае

ВЕСТИ: Приморье03 февраля в 05:11

Помидоры по цене мяса продают во Владивостоке

Владивосток-Новости03 февраля в 03:04

Цены на овощи во Владивостоке взлетели из-за коронавируса

Общественное телевидение Приморья02 февраля в 21:31

Не виноватые мы: приморский производитель овощей озвучил закупочную цену своей продукции

КП - Владивосток03 февраля в 02:43

Во Владивостоке из-за коронавируса в Китае возник дефицит овощей

РИА Новости03 февраля в 01:52

Закрытие границы с Китаем привело к подорожанию огурцов во Владивостоке

News.ru02 февраля в 09:58

Некоторые овощи исчезли с прилавков магазинов Владивостока из-за закрытия границ с КНР

PrimaMedia.ru02 февраля в 09:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:00, Ашберн
Шоу-бизнес

У актрисы сериала «Зачарованные» обнаружили рак четвертой стадии

Профиль 01:51
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru вчера в 12:05
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

Первый борт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя 80 россиянами прибыл в аэропорт Тюмени.
Lenta.ru 01:23
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова пожаловалась на плохое самочувствие перед родами

Дни24 вчера в 17:05
Культура

Стартовали съемки седьмого сезона «Сваты»

В Белоруссии в деревне Дуличи стартовали съемки седьмого сезона сериала «Сваты».
Культуромания 02 февраля в 06:19
Политика

Трамп пообещал «сокрушить тиранию» Мадуро в Венесуэле

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп в присутствии лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо назвал президента страны Николаса Мадуро «незаконным правителем» и пообещал «сломать власть тирании».
News.ru 01:41
Общество

Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Lenta.ru вчера в 18:47
Экономика

Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи предложил купить eBay за $30 млрд

Компания Intercontinental Exchange (ICE), владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей, предложила купить международную торговую интернет-площадку eBay по меньшей мере за $30 млрд, сообщает 4 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Известия вчера в 18:08
Футбол

Андрей Тихонов: Я хотел, чтобы Каррера работал дальше

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о бывшем тренере красно-белых Массимо Каррере.
Советский спорт 01:36
Технологии

Интернет-технологии в России отдут под госконтроль

Новый документ предлагает развивать под контролем государства платформу по сбору «цифрового следа» пользователя в Сети, системы рекомендаций контента, технологию распознавание речи и жестов, компьютерной графики, редактирования фото и видео, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), российские браузер, мессенджер и мобильную операционную систему (ОС).
Телеканал 360° вчера в 21:58
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 00:06
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.
Lenta.ru 00:30
Экономика

Россия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала

Правительства иностранных государств впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили, следует из данных Федерального казначейства по исполнению бюджета.
REGNUM 01:44
Происшествия

Напавшего на дом Эллы Памфиловой отправили в психбольницу

Ахад Карабалаев, напавший на дом главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, отправлен на лечение в психиатрическую лечебницу.
BFM.ru 01:20
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском вчера в 15:03
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО 03 февраля в 22:36
Энергетика

«Газпром» снизил цены на газ в Европе для удержания лидерства на рынке

Через электронную торговую платформу (ЭТП) «Газпром» за месяц сумел продать 3,86 миллиарда кубометров газа, из них 2,2 миллиарда — с поставкой в январе, написало издание.
Компания вчера в 04:31
Политика

В Чувашии освободили от должностей еще троих министров

Трое исполняющих обязанности министров правительства Чувашии – министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев – освобождены от должностей, сообщается на официальном портале органов власти республики.
РИА Новости 03 февраля в 14:59
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

ТАСС вчера в 18:38
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Пятый канал вчера в 14:02
Экономика

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Политика

Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке

28 января Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта — так называемую «сделку века», которая должна, по мнению США, положить конец конфликту между двумя государствами и частично снять напряжение на Ближнем Востоке.
РБК вчера в 23:13
Кино

Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса

Актер Харрисон Форд снимется в очередном фильме об искателе приключений Индиане Джонсе.
Lenta.ru вчера в 17:56
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим заявила, что певица попала в больницу

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова ответила на сообщения, что исполнительницу экстренно госпитализировали.
Мойка78 02 февраля в 16:17
Общество

Бывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»

Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором.
REGNUM вчера в 11:26
Армия и оружие

ВСУ обстреляли посёлок на окраине Горловки

REGNUM 01:30
Происшествия

Со счета жительницы Москвы похитили более пяти миллионов рублей

Мошенник дистанционно обманул жительницу Москвы и украл с ее счета более пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:06
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное