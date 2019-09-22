Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВо Владивостоке потушили пожар в торговом центре

Открытое горение в торговом центре «Максим» во Владивостоке ликвидировано, сообщил ТАСС представитель пресс-службы МЧС по Приморскому краю. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, никто не пострадал. Сейчас идет проливка помещений.
Читать в источнике
Комментировать168

Подробнее о событии

Мэр Владивостока поручил проверить все торговые центры города после пожара в ТЦ «Максим»

ТАСС02:34

Во Владивостоке потушили пожар в ТЦ «Максим»

РИА Новости00:49

Один из старейших универмагов Владивостока вспыхнул за несколько часов до открытия

ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:39

Спасатели полностью ликвидировали пожар в торговом центре Владивостока

РБК01:56

Пожар в торговом центре во Владивостоке полностью потушен

Life.ru00:54

Потушен пожар в крупнейшем ТЦ Владивостока

RT на русском01:00

Торговый центр «Максим» во Владивостоке тушили больше суток

PrimaMedia.ruвчера в 23:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Общество

Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья

Российская газета 20 сентября в 02:53
Политика

Порошенко отказался садиться в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Армия и оружие

Шойгу не исключил отмену военного призыва

Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.
Коммерсантъ 02:39
Единоборства

В Мехико турнир UFC завершился беспорядками

Российская газета 00:51
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru вчера в 10:30
Религия

Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Армия и оружие

Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 21:37
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 20 сентября в 04:12
Игры

Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam

Запрет на перепродажу игр, которого пытаются добиться разработчики, противоречит законам Евросоюза, поскольку в этом регионе все товары, включая программное обеспечение, могут продаваться без разрешения производителя или первоначального продавца.
News.ru 20 сентября в 10:33
Происшествия

В Албании 68 человек получили ранения в результате серии землетрясений

В субботу не менее 68 человек получили ранения различной степени тяжести в результате серии землетрясений в Албании.
Российская газета вчера в 19:36
Энергетика

Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии

Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии, об этом сообщается на сайте компании.
Политика Сегодня 20 сентября в 06:45
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армию

Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время обеденного перерыва на полигоне Донгуз под Оренбургом, где проходят учения "Центр-2019", рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
Life.ru 20 сентября в 12:09
Наука

Фиаско: комары-мутанты не помогли ученым победить малярию

Генетики из команды профессора Йельского университета Джеффри Пауэлла вели мониторинг ДНК как ГМ-комаров, так и диких, забрав пробы непосредственно перед выпуском насекомых на волю, а после — через 6, 12, 27 и 30 месяцев.
Кубань 24 18 сентября в 17:16
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM вчера в 08:55
Шоу-бизнес

СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
Газета.Ru вчера в 21:58
Шоу-бизнес

Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома

Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом, расположенный в Славино, что в получасе езды от Москвы.
StarHit.ru вчера в 00:00
Путешествия

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Космос

Разработчики робота Фёдора допускают, что он вернётся на МКС

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что в следующий раз на МКС отправится уже новая версия робота, которая будет сильно отличаться от нынешней.
Эхо Москвы 03:03
Экономика

В правительстве одобрен проект, который обеспечит доплаты пенсионерам

Правительство приняло решение по законопроекту о назначении субсидий регионам на социальные доплаты, предусмотренные для неработающих пенсионеров.
Южный Федеральный вчера в 11:18
Футбол

Зенит — Рубин 5:0

Sportbox.RU вчера в 13:58
Общество

Скончался экс-владелец сети отелей Hilton

Вести.Ru вчера в 21:35
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Здоровье

В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Игры

В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра

В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.
REGNUM 20 сентября в 05:46
Экономика

Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости вчера в 06:51
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК вчера в 19:59
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное