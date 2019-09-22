Происшествия
КоммерсантъВо Владивостоке потушили пожар в торговом центре
Открытое горение в торговом центре «Максим» во Владивостоке ликвидировано, сообщил ТАСС представитель пресс-службы МЧС по Приморскому краю. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, никто не пострадал. Сейчас идет проливка помещений.
Читать в источнике
Оценить298
Подробнее о событии
Показать все источники
Один из старейших универмагов Владивостока вспыхнул за несколько часов до открытия
ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:39
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Общество
Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья
Российская газета 20 сентября в 02:53
Политика
Порошенко отказался садиться в тюрьму
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмену военного призыва
Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.
Коммерсантъ 02:39
Единоборства
В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Российская газета 00:51
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Религия
Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Армия и оружие
Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 21:37
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru 20 сентября в 04:12
Игры
Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam
Запрет на перепродажу игр, которого пытаются добиться разработчики, противоречит законам Евросоюза, поскольку в этом регионе все товары, включая программное обеспечение, могут продаваться без разрешения производителя или первоначального продавца.
News.ru 20 сентября в 10:33
Происшествия
В Албании 68 человек получили ранения в результате серии землетрясений
В субботу не менее 68 человек получили ранения различной степени тяжести в результате серии землетрясений в Албании.
Российская газета вчера в 19:36
Энергетика
Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии
Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии, об этом сообщается на сайте компании.
Политика Сегодня 20 сентября в 06:45
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армию
Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время обеденного перерыва на полигоне Донгуз под Оренбургом, где проходят учения "Центр-2019", рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
Life.ru 20 сентября в 12:09
Наука
Фиаско: комары-мутанты не помогли ученым победить малярию
Генетики из команды профессора Йельского университета Джеффри Пауэлла вели мониторинг ДНК как ГМ-комаров, так и диких, забрав пробы непосредственно перед выпуском насекомых на волю, а после — через 6, 12, 27 и 30 месяцев.
Кубань 24 18 сентября в 17:16
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM вчера в 08:55
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
Газета.Ru вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома
Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом, расположенный в Славино, что в получасе езды от Москвы.
StarHit.ru вчера в 00:00
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Космос
Разработчики робота Фёдора допускают, что он вернётся на МКС
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что в следующий раз на МКС отправится уже новая версия робота, которая будет сильно отличаться от нынешней.
Эхо Москвы 03:03
Экономика
В правительстве одобрен проект, который обеспечит доплаты пенсионерам
Правительство приняло решение по законопроекту о назначении субсидий регионам на социальные доплаты, предусмотренные для неработающих пенсионеров.
Южный Федеральный вчера в 11:18
Футбол
Зенит — Рубин 5:0
Sportbox.RU вчера в 13:58
Общество
Скончался экс-владелец сети отелей Hilton
Вести.Ru вчера в 21:35
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Игры
В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра
В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.
REGNUM 20 сентября в 05:46
Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости вчера в 06:51
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК вчера в 19:59
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru 20 сентября в 03:55