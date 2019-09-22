Открытое горение в торговом центре «Максим» во Владивостоке ликвидировано, сообщил ТАСС представитель пресс-службы МЧС по Приморскому краю. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, никто не пострадал. Сейчас идет проливка помещений.

Политика Порошенко отказался садиться в тюрьму Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.

Армия и оружие Шойгу не исключил отмену военного призыва Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.

Шоу-бизнес Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.

Религия Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Армия и оружие Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Игры Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam Запрет на перепродажу игр, которого пытаются добиться разработчики, противоречит законам Евросоюза, поскольку в этом регионе все товары, включая программное обеспечение, могут продаваться без разрешения производителя или первоначального продавца.

Происшествия В Албании 68 человек получили ранения в результате серии землетрясений В субботу не менее 68 человек получили ранения различной степени тяжести в результате серии землетрясений в Албании.

Энергетика Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии, об этом сообщается на сайте компании.

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армию Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время обеденного перерыва на полигоне Донгуз под Оренбургом, где проходят учения "Центр-2019", рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Наука Фиаско: комары-мутанты не помогли ученым победить малярию Генетики из команды профессора Йельского университета Джеффри Пауэлла вели мониторинг ДНК как ГМ-комаров, так и диких, забрав пробы непосредственно перед выпуском насекомых на волю, а после — через 6, 12, 27 и 30 месяцев.

Происшествия Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.

Шоу-бизнес СМИ назвали размер пенсий российских артистов Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.

Шоу-бизнес Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом, расположенный в Славино, что в получасе езды от Москвы.

Путешествия Названы основные причины смерти российских туристов в Турции Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".

Космос Разработчики робота Фёдора допускают, что он вернётся на МКС Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что в следующий раз на МКС отправится уже новая версия робота, которая будет сильно отличаться от нынешней.

Экономика В правительстве одобрен проект, который обеспечит доплаты пенсионерам Правительство приняло решение по законопроекту о назначении субсидий регионам на социальные доплаты, предусмотренные для неработающих пенсионеров.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.

Здоровье В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.

Игры В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.

Экономика Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.