Происшествия

RT на русскомRT на русскомВо Владивостоке эвакуировали шесть школ

Во Владивостоке из-за сообщений о минирований эвакуировали шесть школ.
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Школы под угрозой. Очередная волна сообщений о минировании прошла во Владивостоке

Primpress.ru19:24

Во Владивостоке шесть школ эвакуировали после сообщений о минированиях

РИА Новости19:35

Сообщение о минировании шести школ Владивостока проверяют оперативные службы

PrimaMedia.ru19:27

Во Владивостоке сообщили о бомбах в шести школах

Восток-Медиа20:18

Во Владивостоке заминирован ряд школ

АиФ Владивосток19:22

Массовое минирование школ Владивостока: специалисты пока не обнаружили взрывные устройства

КП - Владивосток19:50

Волна тревоги: школы эвакуируют на Дальнем Востоке

Deita.ru19:45
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:27, Ашберн
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Жителям Забайкальского края посоветовали воздержаться от поездок в Китай из-за зарегистрированных случаев легочной чумы во Внутренней Монголии.
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В России заболеваемость детей снизилась на 9%

За 10 лет в России заболеваемость детей снизилась на 9%, сообщает Минздрав.
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Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
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В Париже забросали яйцами украинцев

Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
РИА Новости 12:44
Экономика

СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД

Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.
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Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве

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Космос

Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Комсомольская правда 06 декабря в 23:34
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«Спартак» на своем поле крупно уступил «Ростову» в матче РПЛ

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Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru 00:31
Космос

Обнаружена самая массивная черная дыра во Вселенной

Основной вывод, который сделали исследователи, – с каждым новым слиянием черная дыра набирает массу, а центр галактики теряет звезды.
Портал Поиск 06 декабря в 09:39
Происшествия

В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА Новости 20:55
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Собаки понимают язык человека на высоком уровне

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Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
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Накануне Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях видео, на котором продемонстрировала, как учится готовить плов для любимого.
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Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
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Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com вчера в 05:58
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В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru 19:34
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Петросян взял замуж 30-летнюю помощницу Татьяну Брухунову

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Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

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Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
РИА Новости 06 декабря в 12:35
Политика

Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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YouTube назвал самые популярные видео года в России

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Премьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о принятии одного из сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного.
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Крылья Советов — Урал 2:3

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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
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Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

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Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
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ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
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