Происшествия
RT на русскомВо Владивостоке эвакуировали шесть школ
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Здоровье
Забайкальцам рекомендуют не ездить в Китай из-за легочной чумы
Жителям Забайкальского края посоветовали воздержаться от поездок в Китай из-за зарегистрированных случаев легочной чумы во Внутренней Монголии.
Здоровье
В России заболеваемость детей снизилась на 9%
За 10 лет в России заболеваемость детей снизилась на 9%, сообщает Минздрав.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Политика
В Париже забросали яйцами украинцев
Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
Экономика
СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД
Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.
Культура
Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве
Космос
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Футбол
«Спартак» на своем поле крупно уступил «Ростову» в матче РПЛ
Здоровье
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Космос
Обнаружена самая массивная черная дыра во Вселенной
Основной вывод, который сделали исследователи, – с каждым новым слиянием черная дыра набирает массу, а центр галактики теряет звезды.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Накануне Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях видео, на котором продемонстрировала, как учится готовить плов для любимого.
Политика
Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Происшествия
В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»
Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Политика
Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Политика
Премьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о принятии одного из сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного.
Футбол
Крылья Советов — Урал 2:3
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Общество
ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией
Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.