Во Владивостоке из-за сообщений о минирований эвакуировали шесть школ.

Во Владивостоке эвакуировали шесть школ

Политика В Париже забросали яйцами украинцев Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".

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Политика Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.

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Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

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