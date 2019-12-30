Происшествия

Газета.RuГазета.RuВо Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

На главной площади Владивостока сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей, передает РИА "Новости". До этого, 14 декабря, житель города устроил дрифт вокруг новогодней елки и повредил фигуру "Мышь на сыре".
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Во Владивостоке восстановили сбитый лихачом символ 2020 года

НТВвчера в 02:51

В центре Владивостока сожгли фигуру мыши

РБК02:05

Опубликовано видео сжигания новогодней «мыши» на главной площади Владивостока

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В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 23:51

Новогодняя мышь дважды пострадала от рук человека во Владивостоке

Владивосток-Новостивчера в 21:27

Во Владивостоке в новогоднюю ночь сгорел символ года за 670 000 рублей

Интерфакс04:15
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:55, Ашберн
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Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски

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Экономика

Российские АЭС поставили рекорд по выработке энергии в 2019 году

Российские АЭС за 2019 год установили новый рекорд по выработке электроэнергии, произведя почти 209 млрд киловатт-часов.
RT на русском 07:30
Политика

Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа

С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».
РБК 30.12.19 в 16:42
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
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Происшествия

Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Вести.Ru 04:33
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Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Газета.Ru 07:39
Единоборства

Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Lenta.ru 03:16
Экономика

В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Вести.Ru 00:46
Политика

Военные США применили слезоточивый газ у посольства в Багдаде

Газета.Ru 05:12
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
Культура

Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:50
Политика

Зеленский призвал «ватников» и «бандеровцев» Украины объединиться

Президент призвал страну к объединению. Единое государство, подчеркнул Зеленский, должно стать национальной идеей Украины.
LentaChel.ru 02:32
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Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
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Пострадавшие при нападении на пост ДПС в Магасе находятся в больнице

РИА Новости 04:00
Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия вчера в 21:39
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета 30.12.19 в 12:32
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Василий Березуцкий рассказал о желании стать главным тренером

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Футбол

Сергей Ковальчук назначен главным тренером брестского «Динамо»

Сергей Ковальчук назначен на пост главного тренера брестского "Динамо", сообщается на сайте белорусского футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 12:56
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Гаджеты

Apple выпустит в следующем году уникальную серию «умных» часов

Ferra вчера в 03:35
Экономика

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК вчера в 01:00
Экономика

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
РБК 30.12.19 в 06:00
Технологии

Будущее — в цифрах и фактах

1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
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Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
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Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
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В Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба: Есть пострадавшие

В украинской столице в новогоднюю ночь произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия.
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Общество

В Латвии отменили присвоение статуса неграждан новорожденным

С 1 января в Латвии вступил в силу закон о прекращении предоставления статуса неграждан новорожденным детям.
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WADA обновило список запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов.
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Эксперты назвали топ-5 лучших доступных автомобилей для удовольствия

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