На главной площади Владивостока сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей, передает РИА "Новости". До этого, 14 декабря, житель города устроил дрифт вокруг новогодней елки и повредил фигуру "Мышь на сыре".

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

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