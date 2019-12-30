Происшествия

Газета.RuГазета.RuВо Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

На главной площади Владивостока сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей, передает РИА "Новости". До этого, 14 декабря, житель города устроил дрифт вокруг новогодней елки и повредил фигуру "Мышь на сыре".
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Опубликовано видео сжигания новогодней «мыши» на главной площади Владивостока

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Появилось видео сожжения символа года за 670 тысяч рублей во Владивостоке

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:28, Ашберн
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Международный олимпийский комитета (МОК) выступает решительно против увеличивающейся политизации спорта, так как в противном случае олимпийское движение не сможет выполнить свою миссию по объединению мира.
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