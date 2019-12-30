Происшествия
Газета.RuВо Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
На главной площади Владивостока сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей, передает РИА "Новости". До этого, 14 декабря, житель города устроил дрифт вокруг новогодней елки и повредил фигуру "Мышь на сыре".
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с чего всё началось
В новогоднюю ночь мышь за 670 тысяч рублей сожгли, сообщает ИА PrimaMedia. Сломанная новогодняя фигура лежала на краю центральной площади во время предновогодних народных гуляний. Еще в 22.00 31 декабря она была в своем прежнем сломанном виде.PrimaMedia.ruвчера в 19:41
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Во Владивостоке сгорел символ Нового года, который ранее пострадал от «Субарика»
ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:10
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