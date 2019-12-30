В новогоднюю ночь мышь за 670 тысяч рублей сожгли, сообщает ИА PrimaMedia. Сломанная новогодняя фигура лежала на краю центральной площади во время предновогодних народных гуляний. Еще в 22.00 31 декабря она была в своем прежнем сломанном виде.

с чего всё началось

На главной площади Владивостока сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей, передает РИА "Новости". До этого, 14 декабря, житель города устроил дрифт вокруг новогодней елки и повредил фигуру "Мышь на сыре".

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

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