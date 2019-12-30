Происшествия
Газета.RuВо Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
На главной площади Владивостока сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей, передает РИА "Новости". До этого, 14 декабря, житель города устроил дрифт вокруг новогодней елки и повредил фигуру "Мышь на сыре".
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с чего всё началось
В новогоднюю ночь мышь за 670 тысяч рублей сожгли, сообщает ИА PrimaMedia. Сломанная новогодняя фигура лежала на краю центральной площади во время предновогодних народных гуляний. Еще в 22.00 31 декабря она была в своем прежнем сломанном виде.PrimaMedia.ruвчера в 19:41
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Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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Как сейчас выглядит Генри Кавилл? Тренировки для роли ведьмака, супермена
Неоднозначной была и реакция на результаты кастинга: в роли беловолосого ведьмака Геральта из Ривии Netflix видел Генри Кавилла.
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Путин поздравил россиян с Новым годом
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Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
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В Москве подорожала эвакуация неправильно припаркованных машин
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75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел
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Легковой автомобиль врезался в столб освещения в Курортном районе Санкт-Петербурга, пострадали четыре человека.
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Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор.
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