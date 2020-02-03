Общество

Красная веснаКрасная веснаВо Владивостоке столкнулись с дефицитом овощей из-за коронавируса

Закрытие границы с Китаем из-за коронавируса привело к дефициту овощей во Владивостоке. Об этом 3 февраля сообщает «Восток-Медиа». Кроме того, закрытие границы также вызвало рост цен на фрукты и овощи.
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Во Владивостоке взлетели цены на овощи из-за вспышки коронавируса в Китае

ВЕСТИ: Приморье03 февраля в 05:11

Помидоры по цене мяса продают во Владивостоке

Владивосток-Новости03 февраля в 03:04

Закрытие границы с Китаем привело к подорожанию огурцов во Владивостоке

News.ru02 февраля в 09:58

Во Владивостоке из-за коронавируса в Китае возник дефицит овощей

РИА Новости03 февраля в 01:52

Цены на овощи во Владивостоке взлетели из-за коронавируса

Общественное телевидение Приморья02 февраля в 21:31

Не виноватые мы: приморский производитель овощей озвучил закупочную цену своей продукции

КП - Владивосток03 февраля в 02:43

Некоторые овощи исчезли с прилавков магазинов Владивостока из-за закрытия границ с КНР

PrimaMedia.ru02 февраля в 09:39
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Общество

Получивший с IKEA 25 млрд бизнесмен подал жалобу на ФСБ из-за декларации

Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c концерном IKEA и осужденный в 2019 году на восемь лет колонии, утверждает, что правоохранительные органы незаконно используют сведения из его декларации об амнистии капиталов.
РБК 00:00
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Названы сроки премьеры сериалов «Сокол и Зимний Солдат» и «ВандаВижен»

Генеральный директор Disney Роберт Айгер во время выступления перед инвесторами сообщил, что потоковый сервис Disney+ начнёт показывать сериал «Сокол и Зимний Солдат» в августе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:12
Хоккей

Голы Ничушкина и Задорова помогли «Колорадо» разгромить «Баффало»

"Лавины" на выезде нанесли крупное поражение хозяевам льда со счетом 6:1. Россияне Валерий Ничушкин и Никита Задоров набрали пять очков на двоих.
Вести.Ru вчера в 21:53
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:53
Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

Известия вчера в 18:14
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Известия вчера в 14:26
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

РБК вчера в 21:48
Наука

Премии президента в области науки и инноваций вручили молодым ученым

Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.
Политика Сегодня 03 февраля в 06:43
Авто

Новые автомобили дорожают из-за налога, утильсбора и льгот

В сегменте легких коммерческих автомобилей зафиксирован еще более быстрый рост — локализованные модели прибавили сразу 10,4%. Грузовики российского производства также дорожали быстрее импорта, а в среднем новый грузовик к концу 2019 года подорожал на 8,2%. Ряд автомобильных экспертов не согласились с такой оценкой ситуации, посчитав ее несколько завышенной.
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Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество

Эвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области

Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
Известия вчера в 08:08
Политика

Демпартия США начала сезон праймериз со сбоя

Сбой на старте 3 февраля в штате Айова начался процесс определения единого кандидата от Демократической партии на президентских выборах, которые пройдут 3 ноября.
РБК вчера в 11:19
Здоровье

Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
MedikForum.ru вчера в 12:07
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Общество

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия вчера в 17:50
Происшествия

Турнир по MMA в Нур-Султане завершился массовой дракой

Газета.Ru вчера в 10:44
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Происшествия

В Москве возбудили дело против избивавшего пасынка мужчины

РБК вчера в 09:06
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации кодов регионов для автономеров

Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило приказ, увеличивающий число комбинаций кодов регионов для государственных номеров.
Вечерняя Москва 03 февраля в 03:48
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета вчера в 02:29
Футбол

Почеттино может сменить Симеоне в «Атлетико»

Чемпионат вчера в 19:27
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском вчера в 03:31
Футбол

Натхо восхитился работой Гончаренко в ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо восхитился работой белорусского тренера армейцев Виктора Гончаренко.
Газета.Ru вчера в 20:53
Футбол

«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии

На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Вести.Ru вчера в 17:36
Космос

Соленое озеро обнаружено на Марсе

Марсоход Curiosity выяснил, что вода в кратере была не только соленой, но и имела относительно комфортный уровень pH. Камни, подходящие температуры, богатая минералами вода — это сочетание весьма благоприятно для зарождения жизни, но для доказательства существования ее на Марсе требуются дополнительные исследования.
Популярная механика вчера в 06:06
Общество

Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами

Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
REGNUM вчера в 21:30
Гаджеты

Защищённые российские смартфоны станут производить на Калужском заводе

В России начнется производство защищенных смартфонов и планшетов в Калуге: компания Mobile Inform Group (MIG) совместно с дочерними предприятиями "Ростеха" выпустят гаджеты, розничная цена которых будет составлять от 60 до 90 тысяч рублей.
МонаВиста вчера в 06:01
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском вчера в 02:37
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