Закрытие границы с Китаем из-за коронавируса привело к дефициту овощей во Владивостоке. Об этом 3 февраля сообщает «Восток-Медиа». Кроме того, закрытие границы также вызвало рост цен на фрукты и овощи.

Во Владивостоке столкнулись с дефицитом овощей из-за коронавируса

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