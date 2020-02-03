Общество
Красная веснаВо Владивостоке столкнулись с дефицитом овощей из-за коронавируса
Закрытие границы с Китаем из-за коронавируса привело к дефициту овощей во Владивостоке. Об этом 3 февраля сообщает «Восток-Медиа». Кроме того, закрытие границы также вызвало рост цен на фрукты и овощи.
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Во Владивостоке взлетели цены на овощи из-за вспышки коронавируса в Китае
ВЕСТИ: Приморье03 февраля в 05:11
Цены на овощи во Владивостоке взлетели из-за коронавируса
Общественное телевидение Приморья02 февраля в 21:31
Не виноватые мы: приморский производитель овощей озвучил закупочную цену своей продукции
КП - Владивосток03 февраля в 02:43
Некоторые овощи исчезли с прилавков магазинов Владивостока из-за закрытия границ с КНР
PrimaMedia.ru02 февраля в 09:39
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