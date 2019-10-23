Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВо Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище

Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
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Три человека погибли при пожаре на территории кладбища во Владивостоке

ТАСС15:36

Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище

РИА Новости17:44

Три человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке

RT на русском17:58

Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке

Известия16:30

На пожаре во Владивостоке погибли три человека

Вести.Ru15:55

Три человека погибли при пожаре на территории кладбища во Владивостоке

РБК18:51

Жертвами пожара на кладбище во Владивостоке стали три человека

REGNUM17:04
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Происшествия

СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде

Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК 18:03
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Общество

Вандалы осквернили памятник Красной армии и Чехии

Новостной фронт 10:25
Общество

Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»

Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Здоровье

Врач назвал признаки гипертонического криза

Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.
РИА Новости 08:43
Происшествия

Трехмесячный ребенок умер на борту летевшего в Хабаровск самолета

РБК 18:45
Футбол

Тренировка «Витесса» закончилась конфликтом Слуцкого с футболистом

Тренировка нидерландского «Витесса» завершилась конфликтом между главным тренером Леонидом Слуцким и футболистом Ришедли Базуром.
Известия 16:15
Армия и оружие

Россия и Турция приняли меморандум по ситуации в Сирии

Российский лидер в свою очередь сообщил, что властям Сирии и Турции необходимо наладить диалог, потому что им предстоит вместе охранять общую границу.
Daily Storm вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК вчера в 10:28
Общество

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:27
Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Происшествия

Бронемашина в Костроме протаранила легковушку из-за отказа тормозов

РИА Новости 17:19
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM 05:53
Политика

Показания против Трампа дал и.о. посла США на Украине

Расследование в отношении компании Burisma, где работал Хантер Байден, было условием для встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Мойка78 вчера в 22:30
Общество

Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Космос

NASA одобрило планы по созданию астероидной миссии Lucy

Эксперты NASA официально одобрили проект межпланетной станции Lucy, которая в 2021 году должна отправиться в космос для изучения так называемых троянских астероидов Юпитера.
ТАСС Наука вчера в 05:22
Экономика

ЦБ на год откажется от законодательных инициатив на финансовом рынке

Центробанк заморозит принятие новых инициатив на финансовом рынке на 2020 г. Регулятор хочет завершить реализацию уже имеющихся предложений и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, сказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), передает «Интерфакс».
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Игры

Новая Call Of Duty не выйдет на PlayStation в России

Игру Call Of Duty:Modern Warfare нельзя будет приобрести в цифровом магазине PlayStation Store на территории России, сообщается в официальном аккаунте игры в Twitter.
Rambler News Service вчера в 11:47
Политика

WikiLeaks подверг сомнениям выводы ОЗХО по химатаке в Сирии

Портал WikiLeaks опубликовал доклад, который ставит под сомнение расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.
Аргументы и Факты 09:24
Экономика

Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов

Оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
Коммерсантъ вчера в 20:11
Общество

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Общество

Ученые выяснили, почему женщин привлекают психопаты

Gazeta.SPb 00:02
Космос

Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера

Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
В городе R вчера в 15:59
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 18:15
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Интернет

В WhatsApp появилась новая важная функция

В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Политика

«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме

Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 21 октября в 14:52
Общество

К эксперименту с самозанятыми гражданами подключат еще 13 регионов

Эксперимент, в рамках которого власти тестируют специальный налоговый режим для самозанятых граждан, будет расширен еще на тринадцать регионов Российской Федерации.
Planet Today 03:20
Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров встречается со студенткой МГИМО

Внук Аллы Пугачевой встречается со студенткой МГИМО. Девушку Дени Байсарова зовут Мария, и она любит конный спорт.
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