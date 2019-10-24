Во Владивостоке погибли три человека во время пожара на кладбище. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Во Владивостоке погибли три человека при пожаре на кладбище

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