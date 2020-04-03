Коронавирус
Газета.RuВо Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
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Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
В России выявили 601 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 601 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты
Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
Общество
В России выявлен 601 новый случай заболевания коронавирусом
Общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло за сутки на 601 в 32 регионах, количество заболевших достигло 4149 в 78 регионах, сообщает оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Лещенко спел «Надежду» в палате в Коммунарке
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
Инфекционист назвал время окончания вспышки коронавируса в России
Эксперты ФМБА считают, что вспышка коронавируса в России завершится к лету, такие прогнозы позволяют делать расчеты.
Политика
Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина.
Общество
Новые сроки сдачи отчетности за год и I квартал 2020 года
Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 с 30 марта по 3 апреля были установлены нерабочие дни.
Политика
В Башкирии продлили режим самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования
ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Общество
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Общество
Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса
Строительная и сельскохозяйственная отрасли относятся к тем сферам, которые хорошо себя чувствуют в период пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом
После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми. Поклонники переживают: как женщина будет содержать семью.
Экономика
Кабмин направил 5,1 млрд рублей для выплат врачам и медперсоналу
Правительство распределило между регионами 5,1 миллиарда рублей для стимулирующих выплат врачам и медицинскому персоналу, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией и гражданам из групп риска.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
Общество
В Омске режим самоизоляции будет продлен до 12 апреля
Город55 узнал, что в Омской области режим всеобщей самоизоляции будет продлен пока до 12 апреля.
Гаджеты
IPhone 9 вместе с ценой появился на официальном сайте Apple
Политика
В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
В России зафиксировали 601 новое заражение коронавирусом
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом публикует свежую сводку: за последние сутки в России зафиксировано 601 новое заражение, 46 человек выздоровели, 4 погибли.
Происшествия
В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
Общество
Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции
Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
Общество
В Баку назвали дату встречи ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть
В Минэнерго Азербайджана сообщили, что экстренную встречу стран ОПЕК+ планируется провести 6 апреля.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Политика
США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании
США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Политика
Дмитрий Азаров о нерабочем месяце в Самарской области: «Предприятия хотят работать»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров о нерабочем месяце рассказал в эфире одного из федеральных каналов.
Общество
Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
Здоровье
В Липецкой области выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Липецкой области.