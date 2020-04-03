Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВо Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
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Во Владивостоке умер первый пациент с диагнозом коронавирус

PrimaMedia.ru02:53

Умершему в Приморье пациенту с коронавирусом было 52 года

РИА Новости01:55

В Приморье умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС02:00

Пациент с коронавирусом скончался во Владивостоке

RT на русском01:49

Во Владивостоке от коронавируса скончался первый человек

Владивосток-Новости01:47

В Приморском крае умер первый пациент с коронавирусом

РБК01:46

Выяснилось, откуда прилетел умерший в Приморье пациент с коронавирусом

Восток-Медиа03:02
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:49, Ашберн
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

В России выявили 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 601 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Ведомости 03:31
Общество

Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты

Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
РИА Новости вчера в 15:53
Общество

В России выявлен 601 новый случай заболевания коронавирусом

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло за сутки на 601 в 32 регионах, количество заболевших достигло 4149 в 78 регионах, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:32
Шоу-бизнес

Лещенко спел «Надежду» в палате в Коммунарке

Евразия Daily вчера в 22:41
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

Инфекционист назвал время окончания вспышки коронавируса в России

Эксперты ФМБА считают, что вспышка коронавируса в России завершится к лету, такие прогнозы позволяют делать расчеты.
МедиаПоток вчера в 01:51
Политика

Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 18:26
Общество

Новые сроки сдачи отчетности за год и I квартал 2020 года

Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 с 30 марта по 3 апреля были установлены нерабочие дни.
Время Бухгалтера вчера в 12:39
Политика

В Башкирии продлили режим самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
REGNUM 02:16
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Интерфакс 03:17
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Общество

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

Строительная и сельскохозяйственная отрасли относятся к тем сферам, которые хорошо себя чувствуют в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом

После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми. Поклонники переживают: как женщина будет содержать семью.
StarHit.ru вчера в 23:00
Экономика

Кабмин направил 5,1 млрд рублей для выплат врачам и медперсоналу

Правительство распределило между регионами 5,1 миллиарда рублей для стимулирующих выплат врачам и медицинскому персоналу, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией и гражданам из групп риска.
Российская газета 02:41
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Общество

В Омске режим самоизоляции будет продлен до 12 апреля

Город55 узнал, что в Омской области режим всеобщей самоизоляции будет продлен пока до 12 апреля.
Город55.ру 01:39
Гаджеты

IPhone 9 вместе с ценой появился на официальном сайте Apple

Live24 вчера в 02:26
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Общество

В России зафиксировали 601 новое заражение коронавирусом

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом публикует свежую сводку: за последние сутки в России зафиксировано 601 новое заражение, 46 человек выздоровели, 4 погибли.
НГС55 03:32
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
РИА Новости 02:33
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество

В Баку назвали дату встречи ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть

В Минэнерго Азербайджана сообщили, что экстренную встречу стран ОПЕК+ планируется провести 6 апреля.
Московский Комсомолец 03:01
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Политика

США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании

США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Lenta.ru 02:58
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
Политика

Дмитрий Азаров о нерабочем месяце в Самарской области: «Предприятия хотят работать»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров о нерабочем месяце рассказал в эфире одного из федеральных каналов.
КП - Самара вчера в 15:12
Общество

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС 01 апреля в 11:18
Здоровье

В Липецкой области выявили 4 новых случая заражения коронавирусом

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Липецкой области.
Вести Воронеж вчера в 04:05
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Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Приморского края с 20 декабря 2018. Губернатор Сахалинской области с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018.
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