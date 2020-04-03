Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВо Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
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Во Владивостоке умер первый пациент с диагнозом коронавирус

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Пациент с коронавирусом скончался во Владивостоке

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Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Приморского края с 20 декабря 2018. Губернатор Сахалинской области с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018.
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