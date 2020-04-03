Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

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