В Приморье зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусом, два пациента выписаны. В регионе введён режим полной самоизоляции.

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Общество В Москве объяснили правила изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.

Политика Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней "Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.

Происшествия СК возбудил дело против двух генералов МВД Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.

Происшествия ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области В Челябинске заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали за получение миллионной взятки.

Политика Киев собирается попросить Москву вывезти украинцев из Непала Украина из-за ситуации с международными ограничительными мерами, принятых из-за коронавируса, рассматривает возможность обращения с официальной нотой в Министерство иностранных дел России для организации вывоза ее граждан из Непала.

Общество Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 32 российских регионах В оперативном штабе по борьбе с распространением нового типа коронавируса сообщили, что за последние сутки в России выявили 601 случай заболевания COVID-19 в 32 регионах страны.

Общество Артур Парфенчиков продлил режим самоизоляции в Карелии до 15 апреля Сегодня в своем обращении к жителям Карелии глава региона сообщил, что меры по всеобщей самоизоляции в республике будут продлены до 15 апреля.

Единоборства Хабиб высказался об идее попросить Путина помочь вылететь в США Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о предложении позвонить президенту России Владимиру Путину с просьбой покинуть страну, чтобы принять участие в поединке против американца Тони Фергюсона.