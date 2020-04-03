Коронавирус
Говорит МоскваВо Владивостоке умер пациент с коронавирусом
В Приморье зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусом, два пациента выписаны. В регионе введён режим полной самоизоляции.
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Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Политика
Песков: В послании президента не прозвучали меры по поддержке бизнеса, потому что они были оглашены неделю назад
Во вчерашнем послании президента РФ Владимира Путина не прозвучали меры по поддержке бизнеса, потому что они были оглашены неделю назад.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Политика
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
"Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Здоровье
Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки
Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Общество
В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами
Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
Футбол
В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Политика
После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку
Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Общество
Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве
Происшествия
СК возбудил дело против двух генералов МВД
Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Происшествия
В Москве полиция проверяет актрису сериала «Счастливы вместе» с подтвержденным коронавирусом за нарушение карантина
По соцсетям актрисы полиция выяснила, что женщина и раньше нарушала карантин.
Происшествия
ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области
В Челябинске заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали за получение миллионной взятки.
Культура
HBO покажет бесплатно свои сериалы
Политика
Киев собирается попросить Москву вывезти украинцев из Непала
Украина из-за ситуации с международными ограничительными мерами, принятых из-за коронавируса, рассматривает возможность обращения с официальной нотой в Министерство иностранных дел России для организации вывоза ее граждан из Непала.
Политика
Лукашенко заявил, что не против единой валюты с Россией
Белоруссия не против введения единой валюты с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Происшествия
Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани
Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 32 российских регионах
В оперативном штабе по борьбе с распространением нового типа коронавируса сообщили, что за последние сутки в России выявили 601 случай заболевания COVID-19 в 32 регионах страны.
Общество
Артур Парфенчиков продлил режим самоизоляции в Карелии до 15 апреля
Сегодня в своем обращении к жителям Карелии глава региона сообщил, что меры по всеобщей самоизоляции в республике будут продлены до 15 апреля.
Общество
В Омской области режим самоизоляции продлится до 12 апреля
В нашем регионе период полной самоизоляции продлится еще неделю – до 12 апреля.
Единоборства
Хабиб высказался об идее попросить Путина помочь вылететь в США
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о предложении позвонить президенту России Владимиру Путину с просьбой покинуть страну, чтобы принять участие в поединке против американца Тони Фергюсона.
Экономика
Владимир Потанин: Если я хотел кому-то помогать, то сейчас самое время
В интервью «Комсомольской правде» Потанин рассказал, почему теперь крупный бизнес может подставить плечо государству и тем самым отблагодарить за поддержку, которая была оказана в предыдущие кризисы.
Здоровье
ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту
Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.