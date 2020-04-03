Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВо Владивостоке умер пациент с коронавирусом

В Приморье зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусом, два пациента выписаны. В регионе введён режим полной самоизоляции.
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Во Владивостоке умер первый пациент с диагнозом коронавирус

PrimaMedia.ru02:53

В Приморье умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС02:00

В Приморском крае скончался мужчина с диагнозом коронавирус

Восток-Медиа01:44

Во Владивостоке от коронавируса скончался первый человек

Владивосток-Новости01:47

В Приморском крае умер первый пациент с коронавирусом

РБК01:46

Умершему в Приморье пациенту с коронавирусом было 52 года

РИА Новости01:55

Пациент с коронавирусом скончался во Владивостоке

RT на русском01:49
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 06:50, Ашберн
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 03:30
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Политика

Песков: В послании президента не прозвучали меры по поддержке бизнеса, потому что они были оглашены неделю назад

Во вчерашнем послании президента РФ Владимира Путина не прозвучали меры по поддержке бизнеса, потому что они были оглашены неделю назад.
Эхо Москвы 06:20
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Политика

Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней

"Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 06:27
Здоровье

Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки

Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Live24 06:20
Общество

В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами

Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
РБК 05:19
Футбол

В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России

RT на русском 06:00
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Политика

После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку

Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Daily 01:39
Общество

Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве

Телеканал 360° 06:00
Общество

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

Газета.Ru 06:03
Происшествия

СК возбудил дело против двух генералов МВД

Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 20:13
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Происшествия

В Москве полиция проверяет актрису сериала «Счастливы вместе» с подтвержденным коронавирусом за нарушение карантина

По соцсетям актрисы полиция выяснила, что женщина и раньше нарушала карантин.
Комсомольская правда 03:18
Происшествия

ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области

В Челябинске заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали за получение миллионной взятки.
Российская газета 05:11
Культура

HBO покажет бесплатно свои сериалы

Inc-news.ru вчера в 16:54
Политика

Киев собирается попросить Москву вывезти украинцев из Непала

Украина из-за ситуации с международными ограничительными мерами, принятых из-за коронавируса, рассматривает возможность обращения с официальной нотой в Министерство иностранных дел России для организации вывоза ее граждан из Непала.
ФАН 04:00
Политика

Лукашенко заявил, что не против единой валюты с Россией

Белоруссия не против введения единой валюты с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
NewInform вчера в 05:43
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Происшествия

Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани

Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Блокнот Краснодар 04:28
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 32 российских регионах

В оперативном штабе по борьбе с распространением нового типа коронавируса сообщили, что за последние сутки в России выявили 601 случай заболевания COVID-19 в 32 регионах страны.
РИА Новости 05:13
Общество

Артур Парфенчиков продлил режим самоизоляции в Карелии до 15 апреля

Сегодня в своем обращении к жителям Карелии глава региона сообщил, что меры по всеобщей самоизоляции в республике будут продлены до 15 апреля.
Невские Новости 06:30
Общество

В Омской области режим самоизоляции продлится до 12 апреля

В нашем регионе период полной самоизоляции продлится еще неделю – до 12 апреля.
КП - Омск 06:22
Единоборства

Крылов рассказал о реакции на Украине на желание получить паспорт РФ

РИА Новости 04:59
Единоборства

Хабиб высказался об идее попросить Путина помочь вылететь в США

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о предложении позвонить президенту России Владимиру Путину с просьбой покинуть страну, чтобы принять участие в поединке против американца Тони Фергюсона.
Газета.Ru 02:20
Экономика

Владимир Потанин: Если я хотел кому-то помогать, то сейчас самое время

В интервью «Комсомольской правде» Потанин рассказал, почему теперь крупный бизнес может подставить плечо государству и тем самым отблагодарить за поддержку, которая была оказана в предыдущие кризисы.
Комсомольская правда вчера в 17:15
Здоровье

ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
РИА Новости вчера в 21:48
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
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Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Приморского края с 20 декабря 2018. Губернатор Сахалинской области с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018.
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