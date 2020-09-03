Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев
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Ураган, вызванный тайфуном "Майсак", повалил во Владивостоке более 300 деревьев, сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб. Ранее сообщалось, что во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.В источнике
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