Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев

Ураган, вызванный тайфуном "Майсак", повалил во Владивостоке более 300 деревьев, сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб. Ранее сообщалось, что во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.В источнике
Подробнее о событии
PrimaMedia.ru

Гнуло знаки, а люди держались за столбы: жуткие фото и видео урагана во Владивостоке

PrimaMedia.ru19:25
РИА Новости

Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев

РИА Новостивчера в 09:50
Телеканал 360°

«Ветрище адской силы!» Жители Приморья засняли обрушившийся на побережье тайфун

Телеканал 360°вчера в 03:53
Lenta.ru

Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео

Lenta.ruвчера в 05:18
Газета.Ru

Ураган во Владивостоке обновил рекорд 50-летней давности

Газета.Ruвчера в 05:13
КП - Владивосток

«Думали, затопит, а нас сдуло» Удар тайфуна «Майсак» по Владивостоку 3 сентября. Хроники апокалипсиса

КП - Владивостоквчера в 09:45
ТАСС

Во Владивостоке скорость порывов ветра усилилась до 43 м/с

ТАССвчера в 03:27

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
22

Арбитр отказался от судейства после ошибки в матче «Спартак» — «Сочи»

9 августа Еськов работал в качестве видеоассистента на матче первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Столичный клуб упустил победу на последних минутах из-за ошибки Еськова и главного арбитра Василия Казарцева, назначивших пенальти.
РБК спортвчера в 08:55

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
198