Ураган, вызванный тайфуном "Майсак", повалил во Владивостоке более 300 деревьев, сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб. Ранее сообщалось, что во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.