Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев
Смотрите также
В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального
Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим
Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального
Володин назвал ситуацию с Навальным спланированной акцией против РФ
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, в суде признал вину
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
Наследство покойного актера Бориса Клюева оценили в 55 млн рублей
Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального
Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу
В Приморье из-за тайфуна погибли три человека
Во Владивостоке сорванный ветром плавучий док протаранил причал ТОФ
В городах Приморья отменены школьные занятия из-за тайфуна «Майсак»
В Приморье из-за тайфуна попросили всех покинуть побережье
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
«Йокериту» засчитано техническое поражение за неявку на матч КХЛ
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
В Приморье из-за тайфуна погибли три человека
Ураган, вызванный тайфуном "Майсак", повалил во Владивостоке более 300 деревьев, сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб. Ранее сообщалось, что во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.В источнике
Подробнее о событии
Мощнейший за полвека ураган сдул людей, деревья и грузовики в российском городе
Lenta.ruвчера в 06:48