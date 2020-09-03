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РИА Новости
РИА Новости

Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев

Ураган, вызванный тайфуном "Майсак", повалил во Владивостоке более 300 деревьев, сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб. Ранее сообщалось, что во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.В источнике
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PrimaMedia.ru

Гнуло знаки, а люди держались за столбы: жуткие фото и видео урагана во Владивостоке

PrimaMedia.ru19:25
РИА Новости

Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев

РИА Новостивчера в 09:50
Газета.Ru

Ураган во Владивостоке обновил рекорд 50-летней давности

Газета.Ruвчера в 05:13
Lenta.ru

Мощнейший за полвека ураган сдул людей, деревья и грузовики в российском городе

Lenta.ruвчера в 06:48
Восток-Медиа

В бухте Тихая во Владивостоке в воду смыло гараж

Восток-Медиавчера в 07:30
Вести.Ru

Супертайфун «Майсак»: с таким ураганом Приморье столкнулось впервые за 50 лет

Вести.Ruвчера в 06:23
ТАСС

Во Владивостоке скорость порывов ветра усилилась до 43 м/с

ТАССвчера в 03:27

В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального
Ведомостивчера в 09:21
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Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссии удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей.
Брянские новостивчера в 10:40
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live242 сентября в 12:20
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Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
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