Происшествия

ИзвестияИзвестияВо Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

По данным Znak.com, в середине декабря водитель Subaru Forester устроил дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади города. В результате он и сбил фигуру мыши. После этого случая подрядчик установил новую конструкцию, стоимостью почти 700 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 23:51

Мышь на центральной площади Владивостока сгорела в новогоднюю ночь

Восток-Медиавчера в 23:13

Во Владивостоке сгорел символ Нового года, который ранее пострадал от «Субарика»

ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:10

В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 22:14

Новое происшествие случилось со сбитой ранее фигурой мыши во Владивостоке

Primpress.ruвчера в 20:50

Новогодняя мышь дважды пострадала от рук человека во Владивостоке

Владивосток-Новостивчера в 21:27

«Убитую» мышь за 670 тысяч, оставленную валяться на площади, сожгли в новогоднюю ночь

PrimaMedia.ruвчера в 19:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:49, Ашберн
Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:45
Экономика

В России повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс вчера в 22:42
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС вчера в 16:06
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Спорт

Ласицкене резко отреагировала на предложение ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене резко отреагировала на предложение руководства ВФЛА провести встречу.
Спорт-Экспресс 30.12.19 в 15:04
Общество

В Австралии из-за пожаров погибли два человека

Два человека погибли, пять пропали без вести в результате пожаров в Австралии.
Вести.Ru вчера в 01:25
Единоборства

Россиянин Исаев стал чемпионом PFL и обладателем $1 млн

Sport24.ru 00:29
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею: Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал

Сборная России по хоккею переиграла команду Германии 31 декабря в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.
Красная весна вчера в 11:24
Спорт

Устюгов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в лидеры "Тур де Ски" после победы в гонке с раздельным стартом, которая прошла в итальянском Тоблахе.
РИА Новости вчера в 09:10
Футбол

Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»

Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.
Матч ТВ вчера в 12:09
Экономика

В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января

С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
RT на русском вчера в 02:43
Энергетика

На Украине резко выросла цена на газ для населения

На Украине с 1 января 2020 года выросла цена на газ для населения Украины.
РЕН ТВ вчера в 23:08
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Политика

Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия

Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
РИА Новости 01:17
Политика

Allseas не станет возобновлять строительство «Северного потока-2»

Вывод судов Allseas из строительства "Северного потока-2" произошел на фоне санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российских газопроводов.
Радио Sputnik 30.12.19 в 05:57
Общество

Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья

Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
Известия вчера в 20:50
Финансы

Курсы валют на сегодня, 30 декабря 2019 года

Курсы валют сегодня 30.12.2019 ЦБ РФ таковы: Евро Курс доллара на сегодня, 30 декабря 2019 установленный ЦБ РФ установлен на уровне 62.03 руб за 1 USD.
СаратовБизнесКонсалтинг 29.12.19 в 16:22
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru 30.12.19 в 22:37
Общество

В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Российская газета вчера в 06:33
Происшествия

В Амурской области пропал двухлетний мальчик

В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
РБК 00:33
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье

Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
7Дней.ру вчера в 03:00
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета 30.12.19 в 12:32
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:24
Политика

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита газа

Минимальный доход в размере 7 миллиардов долларов планирует получить Украина в результате реализации контракта на транзит российского газа по своей ГТС.
РЕН ТВ 30.12.19 в 17:18
Общество

В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:03
Происшествия

В квартире героя мема про повара нашли труп девушки

Полицейские в Санкт-Петербурге обнаружили труп 17-летней девушки в квартире, владельцем которой является Антон Сидоров — герой видеоролика-мема «Повар спрашивает повара».
Известия вчера в 20:34
Происшествия

Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение

Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.
Российская газета 00:17
Космос

Что 2020 нам готовит?

В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Росбалт 30.12.19 в 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное