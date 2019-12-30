Общество

ИзвестияИзвестияВо Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

По данным Znak.com, в середине декабря водитель Subaru Forester устроил дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади города. В результате он и сбил фигуру мыши. После этого случая подрядчик установил новую конструкцию, стоимостью почти 700 тыс. рублей.
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«Убитую» мышь за 670 тысяч, оставленную валяться на площади, сожгли в новогоднюю ночь

PrimaMedia.ruвчера в 19:41

Новогодняя мышь дважды пострадала от рук человека во Владивостоке

Владивосток-Новостивчера в 21:27

Во Владивостоке сгорел символ Нового года, который ранее пострадал от «Субарика»

ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:10

В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 23:51

Новое происшествие случилось со сбитой ранее фигурой мыши во Владивостоке

Primpress.ruвчера в 20:50

В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 22:14

Мышь на центральной площади Владивостока сгорела в новогоднюю ночь

Восток-Медиавчера в 23:13
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Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:45
Экономика

В России с 1 января вырастет минимальная цена на водку и коньяк

Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 руб. до 230 руб. за 0,5 л. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, вступившем в силу 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:20
Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею: Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал

Сборная России по хоккею переиграла команду Германии 31 декабря в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.
Красная весна вчера в 11:24
Политика

РПЦ рассказала, к чему приведёт принятие в Черногории закона о церквях

К изъятием храмов у канонической Церкви и массовым нарушениям прав верующих грозит закон о свободе вероисповеданий, который приняли в Черногории.
Ореанда-Новости 30.12.19 в 02:54
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Известия вчера в 16:00
Общество

Врач рассказала, что лучше есть 1 января

Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Савельева посоветовала, что нужно употреблять в пищу утром 1 января.
Газета.Ru вчера в 11:04
Общество

Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан

По данным токийского окружного суда, условия домашнего ареста Гона не изменялись. Японию без особого разрешения он покидать не может.
Телеканал 360° 30.12.19 в 22:59
Армия и оружие

Новый год в Мировом океане встретили более 60 кораблей ВМФ РФ

Свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России выполняют сегодня различные задачи в Мировом океане.
Вести.Ru вчера в 23:30
Наука

Стойкие органические загрязнители в крови матери связали с меньшим размером плода

Высокий уровень содержания в крови диоксиноподобного полихлорированного бифенила был связан с меньшей окружностью головы плода (в среднем на 6,4 мм) и меньшей окружностью живота (в среднем на 2,4 мм).
Машины и Механизмы вчера в 02:26
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Фигурное катание

Туктамышева представила новый образ с трубой и барабанами

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева представила новый образ на показательных выступлениях чемпионата России.
Мойка78 29.12.19 в 08:37
Экономика

В РФ повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс вчера в 22:42
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Спорт

Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Чемпионат вчера в 08:15
Экономика

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика

Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год

После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.
Телеканал 360° вчера в 18:53
Гаджеты

В сети появились новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Профиль 29.12.19 в 09:41
Музыка

Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

РИА Новости 29.12.19 в 05:38
Авто

В России запрещается ездить на автомобилях без номеров

Запрещается перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров, существовавшая норма о 10-дневном сроке о постановке машины на учет и получения номера отменяется.
REGNUM вчера в 17:50
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Финансы

Доллар дешевеет к основным мировым валютам

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,13%.
Финмаркет 30.12.19 в 02:08
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Rambler News Service 30.12.19 в 03:24
Шоу-бизнес

Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
ФАН 30.12.19 в 14:02
Общество

С 1 января грузовикам и такси запретят парковаться во дворах

С 1 января вступает в силу постановление Минтранса России о запрете парковки коммерческого транспорта во дворах жилых домов.
Город+ 30.12.19 в 10:26
Космос

На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Популярная механика 23.12.19 в 19:02
Музыка

Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Известия 30.12.19 в 13:08
Авто

Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Японская компания Mitsubishi во второй половине 2020 года представит новое поколение кроссовера Outlander.
Известия вчера в 08:57
Политика

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Вести.Ru вчера в 05:40
Футбол

Анчелотти одним словом описал Гвардиолу

Главный тренер мерсисайдского "Эвертона" Карло Анчелотти одним словом описал своего коллегу, Пепа Гвардиолу, возглавляющего в настоящее время "Манчестер Сити".
Газета.Ru вчера в 10:53
Культура

Стало известно, какой канал покажет «Иронию судьбы» в новогоднюю ночь

Многих традиционно волнует вопрос: на каком канале в этом году искать любимый фильм на этот праздник – «Иронию судьбы».
Deita.ru 30.12.19 в 17:54
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