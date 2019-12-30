По данным Znak.com, в середине декабря водитель Subaru Forester устроил дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади города. В результате он и сбил фигуру мыши. После этого случая подрядчик установил новую конструкцию, стоимостью почти 700 тыс. рублей.

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Экономика В России с 1 января вырастет минимальная цена на водку и коньяк Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 руб. до 230 руб. за 0,5 л. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, вступившем в силу 1 января 2020 года.

Политика Путин поздравил россиян с Новым годом Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.

Общество Врач рассказала, что лучше есть 1 января Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Савельева посоветовала, что нужно употреблять в пищу утром 1 января.

Общество Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан По данным токийского окружного суда, условия домашнего ареста Гона не изменялись. Японию без особого разрешения он покидать не может.

Наука Стойкие органические загрязнители в крови матери связали с меньшим размером плода Высокий уровень содержания в крови диоксиноподобного полихлорированного бифенила был связан с меньшей окружностью головы плода (в среднем на 6,4 мм) и меньшей окружностью живота (в среднем на 2,4 мм).

Экономика В РФ повышаются акцизы на сигареты Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.

Авто В России запрещается ездить на автомобилях без номеров Запрещается перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров, существовавшая норма о 10-дневном сроке о постановке машины на учет и получения номера отменяется.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Финансы Доллар дешевеет к основным мировым валютам Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,13%.

Космос На МКС отправят инкубатор с каннабисом Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.