Общество
ИзвестияВо Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей
По данным Znak.com, в середине декабря водитель Subaru Forester устроил дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади города. В результате он и сбил фигуру мыши. После этого случая подрядчик установил новую конструкцию, стоимостью почти 700 тыс. рублей.
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«Убитую» мышь за 670 тысяч, оставленную валяться на площади, сожгли в новогоднюю ночь
PrimaMedia.ruвчера в 19:41
Во Владивостоке сгорел символ Нового года, который ранее пострадал от «Субарика»
ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:10
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