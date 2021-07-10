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Во Владивостоке зафиксирован рекордный рост цен на икру

Ранее эксперты отметили, что только лососёвые за последний год подорожали на треть, и осенью рост цен на красную икру составит 30%. В 2020 году Россия выловила меньше 300 тонн лосося против 500 тонн годом ранее.В источнике

С чего всё началось

Красная икра исчезла из части ТЦ Владивостока, цена на рынке около девяти тысяч за килограмм

Средняя цена килограмма икры нерки в фирменных рыбных магазинах Владивостока составила от 5,9 тысячи рублей до 6,5 тысячи рублей, кижуча - 6 тысяч рублей и чавычи -7,5 тысячи рублей. Икра была расфасована в пластиковую тару по 250, 300 и 500 граммов, в таком виде ценник не особо "кусался".
РИА Новостивчера в 08:29

Подробнее о событии

Стоимость икры резко выросла во Владивостоке

ФАНвчера в 10:58

Из части ТЦ Владивостока исчезла красная икра

Коммерсантъвчера в 09:52

Во Владивостоке зафиксирован рекордный рост цен на икру

Говорит Москвавчера в 09:21

Цены на икру в Приморье резко выросли

ИА Красная Веснавчера в 09:31

Цены на красную икру критически выросли во Владивостоке

Национальная служба новостейвчера в 08:48

Красная икра за 9 000 рублей: к Дню рыбака деликатес стал пропадать

Smotrim.ruвчера в 08:48

Красная икра исчезла из части ТЦ Владивостока, цена на рынке около девяти тысяч за килограмм

РИА Новостивчера в 08:29
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РИА Новостивчера в 11:08

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ТАССвчера в 14:41

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РБКвчера в 13:12