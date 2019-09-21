Происшествия

РБКРБКВо Владивостоке загорелся торговый центр на площади 1 тыс. кв. м

Во Владивостоке загорелся торговый центр, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю. По данным спасателей, пострадавших нет, тушение пожара продолжается. Возгорание произошло в здании по адресу: Проспект 100-летия Владивостока, 57.
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МЧС сообщает, что пожар в ТЦ «Максим» локализован

Владивосток-Новостивчера в 22:45

Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано

РИА Новости01:13

Cгоревший ТЦ «Максим» принадлежал собственникам ТРК «Седанка-Сити»

ВЕСТИ: Приморьевчера в 23:15

Полыхнуло в ночи: что известно о пожаре в ТЦ «Максим»

Приморская газетавчера в 23:15

Роковая суббота: в день пожара ТЦ «Максим» должен был праздновать 15-летний юбилей

КП - Владивосток01:06

Крупный пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован

ТАССвчера в 19:47

Звонок в МЧС о пожаре поступил от сотрудников ТЦ «Максим»

PrimaMedia.ru00:51
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Происшествия

Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом

РБК вчера в 05:18
Происшествия

Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме

Интерфакс вчера в 07:09
Экономика

Из-за снижения уловов в России подорожал лосось

Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19 сентября в 19:16
Футбол

Крис Смоллинг: «Остаться в „МЮ“ — было проще всего»

Остаться в «МЮ» — было бы простым решением.
Спорт-Экспресс 00:43
Армия и оружие

На «штурм» «Зоны 51» собрались более 2 тыс. человек

ТАСС вчера в 22:44
Футбол

«Спартак» уволит Кононова в ближайшие часы

Олег Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября прошлого года и обещал поставить команде легендарный комбинационный футбол.
Евро-футбол.ру вчера в 12:24
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди

Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве не стоял в очереди и приобрел для себя и своей супруги два iPhone 11 Pro Max, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж.
РИА Новости вчера в 01:33
Авто

Тест новых зимних шин Continental - с гибкими шипами!

В отличие от шины предыдущего поколения с асимметричным протектором, новая имеет направленный рисунок с широкими канавками, способными быстро отвести воду из пятна контакта.
За рулем 01:06
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Театры

Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра

Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Рифей-Пермь вчера в 07:37
Происшествия

Концерт «Руки вверх» в Брянске продолжился на улице

Городской телеканал (Брянск) вчера в 15:24
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС вчера в 06:34
Армия и оружие

Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток

Интерфакс вчера в 19:07
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет

Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
RT на русском 00:28
Происшествия

Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского

Известия вчера в 10:01
Политика

Представителей Google и Facebook пригласят в Госдуму

Комиссия по расследованию иностранного вмешательства планирует встречи с представителями Google и Facebook, а также вырабатывать действия по реакции на нарушения российского суверенитета.
Парламентская газета вчера в 08:21
Политика

Киев объяснил «недоразумением» несогласование формулы Штайнмайера

Контактная группа в Минске письменно не согласовала формулу Штайнмайера из-за «технического недоразумения», заявил в интервью «Европейской правде» глава МИД Украины Вадим Пристайко.
RT на русском вчера в 07:10
Здоровье

Скворцова рассказал, как вернуть медиков в российские поликлиники

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова озвучила свое видение решения проблемы нехватки медиков в российских поликлиниках, передают «Аргументы и факты».
ForPost 19 сентября в 12:25
Футбол

«Краснодар» официально расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Информация об этом появилась на сайте команды.
Нева Спорт вчера в 13:31
Политика

Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров

Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.
Известия вчера в 22:35
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Политика

РФ допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении

Министерство транспорта России допустило расторжение договора об управлении железнодорожной сетью Армении раньше срока.
РЕН ТВ вчера в 14:49
Экономика

Сотрудник потерял на торгах нефтью сотни миллионов долларов и сбежал

Японский торговый дом Mitsubishi, крупнейший в стране по выручке, объявил, что потерял 320 миллионов долларов из-за действий своего нефтяного трейдера в Сингапуре и с августа не может найти его, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:46
Футбол

РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина

Life.ru вчера в 10:07
Общество

В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов

Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Гаджеты

Компания Xiaomi показала смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha

Китайская компания Xiaomi опубликовала изображение своего нового смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, презентация которого пройдет уже на следующей неделе.
UfaTime.ru вчера в 05:04
Происшествия

В Вологодской области задержали вора в законе

По данным «Комсомольской правды», задержанным вором в законе может быть Нодар Джинчвелашвили (криминальное прозвище — Шошия).
РБК вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк

Ugpressa.ru 19 сентября в 16:24
Как работают Яндекс.Новости?
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