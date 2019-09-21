Происшествия
РБКВо Владивостоке загорелся торговый центр на площади 1 тыс. кв. м
Во Владивостоке загорелся торговый центр, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю. По данным спасателей, пострадавших нет, тушение пожара продолжается. Возгорание произошло в здании по адресу: Проспект 100-летия Владивостока, 57.
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Роковая суббота: в день пожара ТЦ «Максим» должен был праздновать 15-летний юбилей
КП - Владивосток01:06
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Происшествия
Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме
Интерфакс вчера в 07:09
Экономика
Из-за снижения уловов в России подорожал лосось
Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19 сентября в 19:16
Футбол
Крис Смоллинг: «Остаться в „МЮ“ — было проще всего»
Остаться в «МЮ» — было бы простым решением.
Спорт-Экспресс 00:43
Армия и оружие
На «штурм» «Зоны 51» собрались более 2 тыс. человек
ТАСС вчера в 22:44
Футбол
«Спартак» уволит Кононова в ближайшие часы
Олег Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября прошлого года и обещал поставить команде легендарный комбинационный футбол.
Евро-футбол.ру вчера в 12:24
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 22:48
Общество
Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве не стоял в очереди и приобрел для себя и своей супруги два iPhone 11 Pro Max, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж.
РИА Новости вчера в 01:33
Авто
Тест новых зимних шин Continental - с гибкими шипами!
В отличие от шины предыдущего поколения с асимметричным протектором, новая имеет направленный рисунок с широкими канавками, способными быстро отвести воду из пятна контакта.
За рулем 01:06
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Театры
Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра
Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Рифей-Пермь вчера в 07:37
Происшествия
Концерт «Руки вверх» в Брянске продолжился на улице
Городской телеканал (Брянск) вчера в 15:24
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Армия и оружие
Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток
Интерфакс вчера в 19:07
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет
Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
RT на русском 00:28
Происшествия
Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского
Известия вчера в 10:01
Политика
Представителей Google и Facebook пригласят в Госдуму
Комиссия по расследованию иностранного вмешательства планирует встречи с представителями Google и Facebook, а также вырабатывать действия по реакции на нарушения российского суверенитета.
Парламентская газета вчера в 08:21
Политика
Киев объяснил «недоразумением» несогласование формулы Штайнмайера
Контактная группа в Минске письменно не согласовала формулу Штайнмайера из-за «технического недоразумения», заявил в интервью «Европейской правде» глава МИД Украины Вадим Пристайко.
RT на русском вчера в 07:10
Здоровье
Скворцова рассказал, как вернуть медиков в российские поликлиники
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова озвучила свое видение решения проблемы нехватки медиков в российских поликлиниках, передают «Аргументы и факты».
ForPost 19 сентября в 12:25
Футбол
«Краснодар» официально расторг контракт с Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Информация об этом появилась на сайте команды.
Нева Спорт вчера в 13:31
Политика
Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров
Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.
Известия вчера в 22:35
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
РФ допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении
Министерство транспорта России допустило расторжение договора об управлении железнодорожной сетью Армении раньше срока.
РЕН ТВ вчера в 14:49
Экономика
Сотрудник потерял на торгах нефтью сотни миллионов долларов и сбежал
Японский торговый дом Mitsubishi, крупнейший в стране по выручке, объявил, что потерял 320 миллионов долларов из-за действий своего нефтяного трейдера в Сингапуре и с августа не может найти его, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:46
Футбол
РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина
Life.ru вчера в 10:07
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов
Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Гаджеты
Компания Xiaomi показала смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi опубликовала изображение своего нового смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, презентация которого пройдет уже на следующей неделе.
UfaTime.ru вчера в 05:04
Происшествия
В Вологодской области задержали вора в законе
По данным «Комсомольской правды», задержанным вором в законе может быть Нодар Джинчвелашвили (криминальное прозвище — Шошия).
РБК вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru 19 сентября в 16:24