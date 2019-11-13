В результате оказанного Половцом содействия следствию еще один подозреваемый - Евгений Ерзунов - был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково. После проведения необходимых следственных действий указанному лицу следствие намерено предъявить обвинение по ст. 296 УК РФ.

Следствие намерено предъявить ему обвинение по статье 296 УК РФ ("Угроза убийством и причинения вреда здоровью"). Показания на Ерзунова дал другой подозреваемый. Ранее по делу были задержаны Алексей Вересов и Сергей Половец.

Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье

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