с чего всё началось

Стоит напомнить, что судьи исполняют свой долг в рамках закона для восстановления справедливости и нарушенных прав. Давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия.

Следствие намерено предъявить ему обвинение по статье 296 УК РФ ("Угроза убийством и причинения вреда здоровью"). Показания на Ерзунова дал другой подозреваемый. Ранее по делу были задержаны Алексей Вересов и Сергей Половец.

Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье

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