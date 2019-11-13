Происшествия
Вести.RuВо Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье
Следствие намерено предъявить ему обвинение по статье 296 УК РФ ("Угроза убийством и причинения вреда здоровью"). Показания на Ерзунова дал другой подозреваемый. Ранее по делу были задержаны Алексей Вересов и Сергей Половец.
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Стоит напомнить, что судьи исполняют свой долг в рамках закона для восстановления справедливости и нарушенных прав. Давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия.
с чего всё началось
Уголовные дела по статьям о призывах к экстремизму и угрозах жизни и здоровью судье были заведены 11 ноября в отношении Алексея Вересова и Сергея Половца.Телеканал 360°вчера в 15:27
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Футбол
Карпин и шесть игроков «Ростова» могут покинуть клуб
Занимающий третье место в Российской преьмер-лиге «Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером Валерием Карпиным.
Спорт день за днем 05:19
Происшествия
В «Артеке» скончалась 15-летняя девочка
Главное следственное управление СК по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в международном детском центре "Артек".
Российская газета 03:04
Общество
Телепродюсер Мазор не исключает отмену концертов Максима Галкина
Продюсер уверен, что если Галкин не одумается и продолжит делать политические заявления на собственных концертах, его попросту перестанут приглашать на концерты.
Вечерний курьер 04:56
Общество
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Ведомости 05:00
Политика
Названо число переехавших в российский Крым украинцев
С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев.
Lenta.ru 04:51
Происшествия
Руководство ростовского ГУФСИН подозревается в хищении 1 млрд рублей
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что экс-председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка в Ростовской области задержаны.
Газета.Ru 05:31
Политика
К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу
Lenta.ru 04:23
Происшествия
На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Экономика
ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Ростелекома» о консолидации оператора мобильной связи Tele2.
РБК вчера в 14:05
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Общество
Губернатор Венето заявил об апокалиптическом наводнении в Венеции
Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».
RT на русском 05:31
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Культура
Джон Ледженд стал самым желанным мужчиной по версии People
Певец Джон Леджент стал самым желанным мужчиной по версии People.
Народные новости 04:58
Общество
ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах
Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.
РБК 05:29
Космос
В России разработали спутник для сжигания космического мусора
Космический аппарат разработала российская компания Easar. В настоящий момент ведется его эскизное проектирование.
Русская Планета 01:52
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде
Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Поправки в законы о средствах массовой информации и о защите информации, позволяющие приравнивать граждан к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть рассмотрены Госдумой во II чтении на следующей неделе.
Российская газета 04:37
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Общество
На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода
На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
РИА Новости вчера в 23:36
Кино
Disney+ предупредил о расизме в «Леди и Бродяге» и «Книге джунглей»
Открывшийся накануне потоковый сервис Disney+ стал предупреждать своих подписчиков об «устаревших культурных образах», содержащихся в некоторых мультфильмах.
Культуромания 05:31
Политика
Эрдоган обсудит с Трампом невыполнение США соглашения по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом намерен обсудить невыполнение США обязательств по Сирии.
Известия вчера в 04:02
Общество
NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото
Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Общество
Путин одобрил внедрение в России нового налога
Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.
Инвест-Форсайт 11 ноября в 11:00
Происшествия
Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова
Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
Известия 04:25