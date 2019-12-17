с чего всё началось

Крупную партию синтетического наркотика метадона задержали сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково». Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Политика «Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.

Происшествия В Кирове автомобиль рухнул с моста Около часа назад на мосту на ул. Воровского произошло серьезное ДТП: автомобиль вылетел с моста и упал на железнодорожные пути.

Космос Роскосмос назвал причину переноса пуска «Союза» с космодрома Куру Запуск российской ракеты «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS с космодрома Куру был перенесен на сутки из-за обнаружения сбоя в системе управления носителя.

Политика Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.

Общество СМИ предупредили о возможном повышении цен на автомобили в РФ Как пояснил собеседник издания, все автопроизводители, подписавшие специнвестконтракты (СПИК), в следующем году гарантированно получат только 50% компенсаций, тогда как возмещение остальной половины будет напрямую зависеть от фактического уровня локализации производства.

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала хайпом и политическим заказом публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.

Музыка Сергей Мазаев раскритиковал концерт Николая Носкова Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев пренебрежительно высказался о концерте, который не так давно провел Николай Носков впервые после болезни.

Политика Верховный суд за год ликвидировал 11 партий за неучастие в выборах Верховный суд (ВС) РФ в 2019 году принял решения о ликвидации 11 политических партий, семь лет не участвовавших в выборах, три из них пока не вступили в силу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России.

Происшествия По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Авто УАЗ затроллил Tesla 43-летним фургоном УАЗ-3770 43 года назад УАЗ создал экспериментальный бескапотный фургон, о котором и рассказали в соцсети с подписью «Привет, Илон Маск!».

Шоу-бизнес Священник назвал кощунством серьги Собчак с ликом Христа Глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает кощунством поведение телеведущей Ксении Собчак, которая появилась на публике с серьгами, на которых изображен лик Христа.

Общество Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.