Происшествия

REGNUMREGNUMПартию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»

Крупную партию синтетического наркотика метадона задержали сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково». Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось
Сотрудники российской таможни в начале декабря задержали в московском аэропорту «Внуково» крупную партию наркотического вещества метадон, говорится
 на сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС).
Ведомости03:03

Подробнее о событии

Случаи изъятия в России крупных партий наркотиков

ТАСС04:20

Во Внуково задержали партию наркотиков на ₽5,8 млрд

РБК02:07

Контрабандную партию метадона на 5,8 млрд рублей изъяли в московском аэропорту

Газета.Ru02:27

Во Внуково задержали партию метадона на сумму более 5 млрд рублей

Комсомольская правда02:17

Почти 2,5 тыс. бутылок с метадоном на 5,8 млрд руб. обнаружили таможенники в аэропорту Внуково

Агентство Москва02:10

Сотрудники Внуковской таможни изъяли крупную партию метадона

Эхо Москвы02:31

Во Внуково изъяли партию метадона на 5,8 миллиарда рублей

РИА Новости02:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 04:28, Ашберн
Происшествия

СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия

РИА Новости 03:53
Кино

Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru вчера в 18:33
Политика

«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину

Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Lenta.ru 01:52
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС 02:39
Происшествия

СМИ сообщили о 40 причастных к убийству главы центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru 03:17
Происшествия

В Кирове автомобиль рухнул с моста

Около часа назад на мосту на ул. Воровского произошло серьезное ДТП: автомобиль вылетел с моста и упал на железнодорожные пути.
Newsler.ru вчера в 15:16
Космос

Роскосмос назвал причину переноса пуска «Союза» с космодрома Куру

Запуск российской ракеты «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS с космодрома Куру был перенесен на сутки из-за обнаружения сбоя в системе управления носителя.
Известия 04:25
Футбол

Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском 15 декабря в 18:41
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Rusvesna.su 15 декабря в 08:37
Общество

СМИ предупредили о возможном повышении цен на автомобили в РФ

Как пояснил собеседник издания, все автопроизводители, подписавшие специнвестконтракты (СПИК), в следующем году гарантированно получат только 50% компенсаций, тогда как возмещение остальной половины будет напрямую зависеть от фактического уровня локализации производства.
Тарантас Ньюс 02:19
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала хайпом и политическим заказом публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой попала в больницу после ссоры с матерью

Наследница известной телеведущей Полина позднее рассказала, почему попала в больницу после конфликта с мамой.
Дни24 вчера в 09:34
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Музыка

Сергей Мазаев раскритиковал концерт Николая Носкова

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев пренебрежительно высказался о концерте, который не так давно провел Николай Носков впервые после болезни.
Ревизор.ру вчера в 07:03
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
RT на русском вчера в 20:27
Космос

Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

REGNUM вчера в 05:32
Политика

Верховный суд за год ликвидировал 11 партий за неучастие в выборах

Верховный суд (ВС) РФ в 2019 году принял решения о ликвидации 11 политических партий, семь лет не участвовавших в выборах, три из них пока не вступили в силу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России.
РИА Новости 02:32
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Наука

Перец чили снизил риск смерти от инсульта более чем на 60%

Перец чили снижает риск смерти от инфаркта и инсульта, выяснили ученые из Средиземноморского неврологического института в Италии.
МИР 24 01:49
Политика

Россия выделит Сирии 100 тысяч тонн зерна в качестве гумпомощи

ТК Звезда 03:26
Происшествия

По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы

СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:11
Спорт

По итогам перепроверки допинг-проб WADA передало в РУСАДА 15 дел

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел.
REGNUM 03:10
Происшествия

Адвокат рассказал о психиатрической экспертизе историка Соколова

RT на русском 03:58
Общество

Киев увязал цену на газ для украинцев с переговорами с Россией

Стоимость газа зимой 2020 года для украинцев станет известна после завершения переговоров с Россией, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук.
Взгляд.ру 03:28
Авто

УАЗ затроллил Tesla 43-летним фургоном УАЗ-3770

43 года назад УАЗ создал экспериментальный бескапотный фургон, о котором и рассказали в соцсети с подписью «Привет, Илон Маск!».
Tvoe-avto.com вчера в 10:24
Кино

В Сети появились отзывы первых зрителей «Звездных войн»

Девятая лента завершает одновременно и текущую трилогию, и всю сагу о "Звездных войнах", которую Джордж Лукас начал снимать в 1977 году.
РИА Новости 03:59
Шоу-бизнес

Священник назвал кощунством серьги Собчак с ликом Христа

Глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает кощунством поведение телеведущей Ксении Собчак, которая появилась на публике с серьгами, на которых изображен лик Христа.
Культуромания 04:07
Армия и оружие

Опубликованы первые кадры зимних испытаний «Деривации»

ГЛАС.RU 02:52
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Пенза-Пресс вчера в 22:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное