Происшествия
Российская газетаВо Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
У самолета авиакомпании Utair возникли проблемы с шасси при рулении по взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Внуково.
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Общество
Владимир Путин признал, что реальные доходы россиян перестали расти
В июне этого года президент России говорил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Теннис
Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Технологии
Павел Дуров призвал удалять WhatsApp
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Общество
В Минздраве отложили принятие новых правил медосмотра для водителей
В Ярославле появилась платная очередь за справкой на права В сообщении сказано, что из-за обеспокоенности россиян Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Общество
ФСБ задержала главарей и членов «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности России задержала двух главарей и семь участников запрещённой в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которые пытались сформировать в регионах страны сетевые закрытые структуры.
ЖКХ
В Курске 16 тысяч человек остались без тепла
В Курске авария на теплосетях оставила без отопления и горячей воды почти 16 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Политика
Правозащитники призвали Бастрыкина отреагировать на угрозы Кадырова
Призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию, указали сегодня Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа в заявлении председателю СКР Александру Бастрыкину.
Общество
Семьи жертв домашнего насилия попросили проверить на профпригодность замглавы Минюста. Он называл проблему преувеличенной
Родственники четырех женщин из России, погибших от домашнего насилия, направили письмо министру юстиции России Александру Коновалову, в котором попросили провести служебную проверку в отношении его заместителя Максима Гальперина.
Армия и оружие
СМИ сообщили о провале сирийской ПВО при отражении израильской атаки
Происшествия
Два пилота ВВС США погибли в ходе учебного полета в Оклахоме
Два пилота американских Военно-воздушных сил (ВВС) погибли в результате авиапроисшествия в штате Оклахома.
Политика
Тверской суд зарегистрировал иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к президенту Владимиру Путину.
Армия и оружие
В МИД России сообщили о побеге нескольких сотен боевиков ИГ в Сирии
Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости заявил, что после турецкой операции в Сирии несколько сотен террористов «Исламского государства»* оказались на свободе.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга грабители отобрали у курьера 30 млн руб
Вечером 21 ноября в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово произошло вооруженное нападение на мужчину, у которого злоумышленники отняли 30 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Политика
США грозят Египту санкциями в случае закупки российских истребителей
В Вашингтоне заявляют, что использование Су-35 и других российских систем вооружения может создать «угрозу» для способности Египта действовать совместно с военными США и других стран НАТО.
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем
Общество
В Генпрокуратуре прокомментировали новые правила медосмотра водителей
Минздрав РФ, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, совершил ошибку, она будет исправлена, заявил журналистам в пятницу первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о заработках фигуристов
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, на какие премии и бонусы могут рассчитывать спортсмены, выступающие в международных турнирах и ледовых шоу.
Общество
В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Телеведущая Елена Малышева перечислила ранние симптомы рака мозга.