У самолета авиакомпании Utair возникли проблемы с шасси при рулении по взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Внуково.

Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

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